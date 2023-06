Google se moque de l’iPhone et de ses limitations dans ces 5 géniales publicités sur les Pixel

Nous vous montrons toutes les vidéos de la nouvelle campagne publicitaire de Google Pixel, qui sont parmi les plus amusantes que vous verrez aujourd’hui.

Google lance une série de vidéos se moquant de l’iPhone 14 Pro

Les avantages, plus que notables, des smartphones Apple sont quelque chose que de nombreux utilisateurs ne contestent même pas. Il y a aussi des gens qui pensent qu’ils sont surcotés et que parfois le nom pèse plus que la qualité. Évidemment, il y a des opinions de tous types et de toutes couleurs sur les produits de Cupertino, beaucoup des avis négatifs sont motivés par leur rapport qualité-prix, que beaucoup considèrent comme peu équilibré. Cependant, leurs appareils se vendent généralement très bien et, en fin de compte, sont très puissants, pour le dire d’une certaine manière.

Maintenant, depuis Google, ils semblent certainement avoir un point de vue très précis sur les appareils Apple, quelque chose dont ils ont récemment témoigné dans une nouvelle campagne de vidéos publicitaires dédiées à leurs téléphones Pixel. Ces vidéos, en réalité, servent de moyen aux employés de Mountain View pour promouvoir leur prochain Pixel Fold, mais aussi pour souligner certains des désavantages que présentent les iPhone et l’iPhone 14 Pro, plus précisément, par rapport aux appareils de Google.

Google expose quelques avantages des Pixel par rapport aux iPhone

Pour être plus précis, il y a 5 vidéos promotionnelles et toutes ont une touche d’humour très intéressante, et cela en tenant compte du fait qu’ils en profitent pour se moquer un peu d’Apple et de leurs smartphones. Vous pourrez voir ces vidéos dans cette publication (comme celle qui est au-dessus de ces lignes), et vous pouvez toujours vous rendre sur la chaîne YouTube de Google pour les regarder. En entrant dans le vif du sujet, la série commerciale du géant technologique a été baptisée #BestPhonesForever et nous présente toujours l’un des appareils de Google (principalement un Pixel 7 Pro et un Pixel Fold) en train de parler (à travers leurs assistants numériques) avec un iPhone 14 Pro dans différentes situations, toutes avec une certaine touche d’humour.

Ce que l’on peut tirer de ces vidéos, c’est que l’accent est mis sur le fait que les derniers Google Pixel sont un support pour l’iPhone 14 Pro, qui est traité dans la campagne promotionnelle comme une ancienne gloire qui a besoin d’aide. Sans aucun doute, ce sont des publicitaires très sympathiques et peu importe si vous aimez l’une ou l’autre des deux marques, ils vous feront instantanément sourire. Parmi tous ceux-ci, on peut en voir un dans lequel ils exposent la faible durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Pro, tandis qu’ils montrent comment le Pixel peut partager sa batterie avec d’autres appareils.

Il ne reste plus qu’à profiter de tous ces spots publicitaires Google Pixel, qui ne sont pas du tout à négliger.