Nothing Phone (2) : Carl Pei réagit sur Twitter face au prétendu prix divulgué de son nouveau flagship

Une fuite révèle les prétendus prix en Europe du Nothing Phone (2) et son PDG, Carl Pei, montre son indignation devant cette information.

Voici à quoi ressemblera le Nothing Phone (2), selon les derniers rendus dévoilés

Au cours des dernières semaines, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur le nouveau vaisseau amiral de la jeune entreprise chinoise Nothing, un Nothing Phone (2) qui sera officiellement lancé le 11 juillet prochain et dont le design ainsi que certaines de ses caractéristiques ont déjà été dévoilés. Nous savons donc déjà que le nouveau terminal de Nothing disposera d’un écran de 6,7 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et de trois ans de mises à jour d’Android.

Eh bien, une nouvelle fuite vient de révéler le prétendu prix du Nothing Phone (2) en Europe, ce qui a provoqué une réaction d’insatisfaction du PDG de l’entreprise, Carl Pei, sur Twitter.

Le Nothing Phone (2) sera plus cher que son prédécesseur, mais nous ne savons pas combien

Le leaker Alvin (@sondesix sur Twitter) a publié un tweet dans lequel il partage une information publiée par le média français DeaLabs Magazine qui dévoile les prétendus prix officiels en France du Nothing Phone (2).

It is reported that Nothing Phone (2) will be priced starting from €729 for the 256 GB model. ???? pic.twitter.com/wlGQuLD5Sz — Alvin (@sondesix) 21 juin 2023

Selon cette fuite, le Nothing Phone (2) sera disponible en deux couleurs : blanc et noir, et les prix de sortie de ses deux versions de mémoire en France seront les suivants :

Nothing Phone (2) 8/256 GB : 729 euros

Nothing Phone (2) 12/512 GB : 849 euros

Si cette information se confirme, nous assisterions à une augmentation de 30 % par rapport à la génération précédente, car la version de base du Nothing Phone (1) est sortie sur le marché au prix de 549 euros, une différence de prix assez importante qui sera sûrement justifiée par l’amélioration de ses spécifications par rapport au premier modèle.

Who leaked this? ???? https://t.co/ww15dFzCMg — Carl Pei (@getpeid) 22 juin 2023

Carl Pei, le PDG de Nothing, n’a pas tardé à répondre au tweet d’Alvin avec la phrase « Qui a divulgué cela ? » et un émoji en colère, ce qui nous fait penser que le coût du nouveau Nothing Phone (2) ne serait pas aussi élevé que l’affirme cette fuite, faisant ainsi du nouveau terminal de Nothing l’un des flagships haut de gamme les moins chers du marché.