L’iPhone SE n’aura pas de quatrième version en 2024, selon les experts.

L’iPhone SE, l’un des meilleurs modèles d’Apple en termes de rapport qualité-prix, ne devrait pas avoir de quatrième génération en 2024, selon les analystes.

L’iPhone SE risque de ne pas être mis à jour en 2024.

Selon des rapports récemment publiés, des sources proches d’Apple ont révélé qu’il est peu probable que nous voyions le lancement du nouvel iPhone SE de quatrième génération l’année prochaine. Cela a surpris les amateurs de l’appareil et a suscité des spéculations sur les raisons derrière cette décision.

Bien que l’iPhone SE ait été très populaire auprès des utilisateurs à la recherche d’un appareil plus compact et abordable, des experts suggèrent que la société donne la priorité à d’autres domaines de développement et de lancement pour l’année prochaine. Cela inclurait des modèles d’iPhone haut de gamme tels que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro (qui, selon les rumeurs, auront tous un appareil photo de 48 mégapixels) ainsi que d’autres mises à jour majeures de leur gamme de produits.

L’iPhone SE n’aura pas de quatrième génération à court terme

Dans une note de recherche obtenue par MacRumors, les analystes ont souligné que la décision d’Apple de ne pas lancer un nouvel iPhone SE l’année prochaine pourrait indiquer que le modem 5G interne tant attendu de l’entreprise ne sera pas prêt à court terme. Rappelons qu’Apple planifie son propre modem depuis au moins 2018, et qu’en 2019, elle a acquis la majeure partie de l’activité de modems pour smartphones d’Intel.

En avril, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a affirmé que la production en masse des propres modems d’Apple commencerait en 2025 au plus tôt, ce qui suggère que même les modèles d’iPhone 16 qui seront lancés fin l’année prochaine continueront d’utiliser des modems Qualcomm plutôt que ceux développés par la société.

L’analyste Ming-Chi Kuo a également mentionné que le prochain iPhone SE aurait un design similaire à celui de l’iPhone 14 sorti l’année dernière, ce qui supposerait que l’appareil serait équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces et de Face ID.

L’iPhone SE actuel a été lancé en mars 2022 avec un écran LCD de 4,7 pouces, Touch ID, 5G, un appareil photo arrière de 12 mégapixels et la puce A15 Bionic. Un appareil d’entrée qui serait dommage de ne plus voir dans les Apple Store car il est apprécié par beaucoup pour son rapport qualité-prix, tout comme ces 4 mobiles dans le monde Android. Mais Apple peut encore nous surprendre avec un nouveau modèle en 2024.