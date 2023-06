Une smartwatch transparente ? Nothing serait en train de préparer sa première montre intelligente

Une récente fuite du leaker Mukul Sharma révèle que la montre Nothing (1) a été soumise à la certification indienne BIS, révélant un design transparent, la marque commerciale et son numéro de modèle.

Rendu dévoilé de la montre Nothing (1), la première montre intelligente de la marque

Alors que tous les regards sont tournés vers le lancement des nouveaux pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 qui seront présentés le 27 juillet prochain en Corée, et les futurs flagships de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, il ne faut pas oublier qu’avant cela, la jeune entreprise chinoise Nothing annoncera son nouveau téléphone phare, un Nothing Phone (2) qui arrivera sur le marché dans quelques semaines seulement, le 11 juillet.

Petit à petit, l’entreprise créée par Carl Pei continue d’agrandir son catalogue avec de nouveaux appareils et tout semble indiquer qu’un nouveau doit être ajouté prochainement, puisqu’une récente fuite vient de révéler que l’entreprise chinoise travaille à la sortie de sa première montre intelligente, qui aurait également un design transparent.

Voici tout ce que nous savons sur la montre Nothing (1), la première montre intelligente de la marque

Le célèbre leaker Mukul Sharma a publié un tweet dans lequel il révèle que la montre Nothing (1) a récemment passé la certification indienne BIS, dévoilant un design transparent, la marque commerciale des montres intelligentes Nothing et le numéro de modèle de sa première montre intelligente.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago. Well, turns out it’s a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification ????… pic.twitter.com/0npHX0Zy0r — Mukul Sharma (@stufflistings) Juin 20, 2023

Dans les images accompagnant ledit tweet, que nous vous laissons ci-dessus, on peut voir que la montre Nothing (1) sera lancée sous la marque « CMF BY Nothing », qui a été demandée par l’entreprise chinoise en début d’année, et avec le numéro de modèle « Nothing D395 ».

De plus, les premières images de la première montre intelligente de Nothing ont également fuité, dans lesquelles on peut voir que, tout comme pour ses téléphones portables et ses écouteurs, Nothing optera pour un design transparent spectaculaire qui révèle les capteurs et les boutons de la montre Nothing (1).

Nous ne savons pas encore si Nothing prévoit de lancer sa première montre intelligente en même temps que le Nothing Phone (2), car son PDG ne s’est pas encore prononcé à ce sujet, mais compte tenu du fait qu’il ne reste que quelques semaines avant le lancement du flagship, il est fort probable que la montre Nothing (1) sorte un peu plus tard, très probablement en août ou septembre.