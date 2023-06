Le haut-parleur parfait pour l’été est encore moins cher : son puissant, résistance à l’eau et 5 heures de batterie.

Ce haut-parleur Bluetooth au design compact est le meilleur compagnon pour vos aventures estivales et bénéficie d’une bonne réduction de prix.

Le haut-parleur sans fil en promotion est résistant à la poussière et à l’eau, vous pouvez l’emporter à la plage sans problème.

L’été est déjà là, c’est le moment d’aller à la plage et à la piscine, de passer du temps avec des amis et, en général, de profiter et de s’amuser. Quelque chose qui ne peut pas manquer dans ces moments de divertissement, c’est la musique, c’est pourquoi le JBL GO 3 est le compagnon parfait pour l’été. Ce haut-parleur Bluetooth a un design compact, un son de qualité, une résistance à l’eau et un prix très attractif, seulement 30 euros sur Amazon.

Grâce à la réduction proposée par ce store maintenant, vous pouvez obtenir le magnifique modèle de couleur verte pour 15 euros de moins que son prix de vente recommandé. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous recevrez le haut-parleur chez vous en quelques jours seulement, vous pourrez donc commencer à en profiter dès maintenant. La musique sera parfaitement audible, vous pourrez profiter de 5 heures de lecture sans vous soucier du chargeur et l’eau de la piscine ou de la plage ne posera aucun problème.

Ce JBL GO 3 est également très bien prix chez MediaMarkt, vous pouvez l’acheter pour 30,99 euros. Les frais de livraison sont de 2,99 euros, mais vous pouvez le récupérer gratuitement dans n’importe quel store de la chaîne à proximité. Il est plus cher dans le store officiel JBL, où il baisse de prix, mais seulement jusqu’à 33,99 euros. Comme vous pouvez le voir, Amazon et MediaMarkt sont les meilleurs stores pour vous procurer ce JBL GO 3, maintenant voyons quelles sont ses principales caractéristiques.

JBL GO 3 : achetez moins cher le haut-parleur parfait pour l’été

Le premier aspect qui nous attire l’attention de ce JBL GO 3 est son design. Il est très compact, ce qui vous permettra de l’emporter toujours avec vous dans votre sac ou votre sac à dos. La couleur qui est moins chère est le vert, avec des détails jaunes et roses qui lui vont très bien. Le plus important, c’est qu’il a une résistance à l’eau et à la poussière, vous pourrez donc l’emmener à la plage ou à la piscine sans craindre de l’endommager, il est prêt à survivre à toutes vos aventures.

Bien sûr, son achat vaut également la peine pour la bonne qualité sonore qu’il vous offre. Vous pourrez écouter de la musique avec beaucoup de puissance sans perte de clarté. Malgré sa conception compacte, l’enceinte est capable d’offrir un son de qualité avec la signature du son JBL Pro. En plus de la musique, vous pouvez également l’utiliser pour écouter la radio, vos podcasts préférés ou des vidéos sur YouTube.

Le JBL GO 3 est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour le téléphone portable que vous pouvez acheter, c’est-à-dire qu’il a une connectivité sans fil et vous n’aurez pas à vous soucier des câbles gênants lorsque vous l’utilisez. Grâce à cette connectivité Bluetooth, vous pouvez le connecter à votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur très facilement et rapidement. La lecture peut être contrôlée à la fois depuis l’appareil connecté et depuis le haut-parleur lui-même. Pour ce faire, il dispose d’un bouton lecture/pause, ainsi que de deux boutons de volume.

Enfin, ce haut-parleur sans fil a une batterie qui tient 5 heures de lecture continue avec une seule charge, ce qui est très bon compte tenu de sa taille compacte. Pour le charger, il vous suffit d’utiliser le câble USB-C fourni dans la boîte, avec un temps d’environ 2 heures et demie pour une charge complète.

➡️ Voir l’offre JBL GO 3

Le JBL GO 3 est plus qu’un haut-parleur Bluetooth complet pour seulement 30 euros. Il a un design attrayant et pratique, préparé pour résister aux situations typiques de l’été, un son clair et puissant et une bonne autonomie. Sur Amazon, vous pouvez le trouver pour 30 euros, un prix pas du tout habituel ces derniers mois, ce qui représente une économie de 15 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.