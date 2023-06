Apple envoie la deuxième version bêta de watchOS 10 aux développeurs

Au début du mois, Apple a fait une annonce concernant le prochain watchOS 10 et a par la suite publié la première bêta pour les développeurs. Aujourd’hui, la société a publié la première mise à jour incrémentielle, sous la forme de la deuxième bêta. La disponibilité reste limitée aux développeurs pour l’instant, une version bêta publique est prévue pour le mois prochain. Jusqu’à présent, la première version bêta a montré des performances prometteuses, aucun bug majeur n’ayant été signalé, bien que quelques pépins mineurs aient été constatés.

Apple envoie la version bêta incrémentielle à la montre avec un numéro de build 21R5295g. La build d’aujourd’hui pèse environ 629 Mo, tu peux facilement mettre à jour ta montre vers la deuxième bêta en t’inscrivant au programme bêta développeur de watchOS 10. Une autre chose à garder à l’esprit est, de veiller à mettre à jour ton iPhone vers la deuxième bêta d’iOS 17. Si tu possèdes l’Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent, alors tu peux installer la nouvelle mise à jour sur ta montre.

En parlant des fonctionnalités, alors watchOS 10 est une mise à jour remarquable pour l’Apple Watch. Il apporte la nouvelle pile intelligente, une nouvelle façon d’accéder au centre de contrôle, de nouveaux cadrans d’Apple Watch, des fonctionnalités de santé, des apps désormais optimisées pour le plein écran, et bien plus encore. Tu peux te rendre sur cette page pour explorer plus en détail watchOS 10. En parlant de la version d’aujourd’hui, alors nous pouvons nous attendre à des corrections de bugs et à des améliorations globales sur l’ensemble du système. Voici les notes de version qui accompagnent la mise à jour d’aujourd’hui :

La version bêta de watchOS te donne un avant-goût des applications, fonctionnalités et technologies à venir.

watchOS 10 deuxième bêta

Si ton iPhone ou ton iPad fonctionne avec la dernière version d’iOS 17 deuxième bêta développeur, alors tu peux facilement charger en sideload le watchOS 10 bêta sur ta Watch.

Ouvre l’application Watch sur ton iPhone. Touche Général > ; Mise à jour du logiciel. Sélectionne les mises à jour bêta et active l’option watchOS 10 Developer Beta. Reviens en arrière et télécharge la deuxième version bêta de watchOS 10. C’est tout.

Assure-toi que ton Apple Watch est chargée à au moins 50 % et qu’elle est connectée à un réseau Wifi. Après avoir installé le profil bêta, ouvre l’appli Apple Watch sur ton téléphone, dirige-toi vers Général > ; Mise à jour du logiciel > ; Télécharger et installer, puis installe le nouveau logiciel.

À présent, la deuxième version bêta de watchOS 10 va être téléchargée et transférée sur ton Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, ta montre va redémarrer. Une fois que tout est terminé, tu peux commencer à utiliser ton Apple Watch.

Si tu as la moindre question, fais-le nous savoir dans la section des commentaires. Partage également cet article avec tes amis.

Articles connexes :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.