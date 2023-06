Le nouveau design de WhatsApp vient d’être amélioré grâce à ce simple changement.

WhatsApp pour Android a été mis à jour pour introduire un changement subtil, mais très important.

L’icône de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde

Cela fait déjà plusieurs semaines que WhatsApp a complètement changé le design de son application sur Android, avec une nouvelle interface qui abandonne définitivement le format basé sur les onglets, pour accueillir une barre de navigation inférieure permettant d’accéder rapidement aux différentes sections de l’application.

Mais ce que nous avons commencé à voir il y a quelques semaines n’était pas le design définitif de WhatsApp. En réalité, avec la dernière version de WhatsApp Beta pour Android qui a commencé à être distribuée récemment via Google Play Store, la société a introduit un changement subtil, mais important, qui semble améliorer considérablement l’expérience d’utilisation de l’application.

Le balayage latéral est de nouveau disponible sur WhatsApp

La nouvelle a été partagée par les gens de WABetaInfo. Comme ils l’ont assuré, la dernière version de WhatsApp Beta pour Android, dont le numéro de version correspond à 2.23.13.9, introduit la possibilité de naviguer entre les différentes sections de WhatsApp en faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

Cela semble être un changement logique, étant donné que dans son ancien format, WhatsApp permettait déjà de naviguer entre les différentes onglets à l’aide de ce geste. Cependant, avec l’arrivée de la barre de navigation inférieure, le défilement latéral avait été supprimé et il n’était plus possible d’utiliser ce geste.

Pour l’instant, seuls certains utilisateurs de WhatsApp inscrits au programme bêta ont pu voir ce changement dans l’application. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une modification très subtile, il est très probable qu’il n’y ait pas besoin d’attendre très longtemps avant que WhatsApp ne décide de le proposer à tout le monde. En attendant, nous vous recommandons de toujours garder l’application à jour avec la dernière version.