Mark Zuckerberg défie Elon Musk à un combat dans une cage : « envoie-moi la localisation ».

Le PDG de Meta a accepté l' »invitation » d’Elon Musk à se battre dans une cage.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, après avoir terminé l’entraînement « Murph » en moins de 40 minutes

Alors que l’année 2023 ne semblait pas pouvoir nous surprendre davantage, Mark Zuckerberg a décidé d’accepter l’invitation d’Elon Musk à se battre dans une cage. Musk lui-même a admis qu’il était « prêt » à se battre avec le PDG de Meta, et ce dernier n’a pas hésité à répondre via une story publiée sur son profil Instagram, encourageant le magnat à lui « envoyer l’emplacement ».

La situation pourrait s’arrêter là et devenir une simple anecdote. Cependant, The Verge a confirmé auprès de Zuckerberg que le PDG de Meta était prêt à participer au combat une fois que Musk lui-même choisirait un lieu. Ce dernier a répondu sans hésiter en choisissant l’Octogone de Las Vegas.

Un combat en cage entre Mark Zuckerberg et Elon Musk est exactement ce qu’il manquait en 2023

Tout a commencé il y a quelques jours lorsque de nouveaux détails ont été révélés sur la future plateforme Meta, une alternative à Twitter connue sous le nom de Project Barcelona. Musk, comme à son habitude, a décidé de chauffer l’ambiance avec des commentaires à l’attention du PDG de Meta sur Twitter, affirmant notamment qu’il était « prêt » à se battre avec Zuckerberg.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) 21 juin 2023

Mais, de manière très surprenante, Mark Zuckerberg a décidé de répondre à Musk via une storie Instagram, où il a inclus une capture d’écran du tweet de Musk accompagné des mots « Send me location » (envoie-moi l’emplacement).

Selon son dernier tweet, le propriétaire actuel de Twitter semble avoir déjà choisi l’emplacement où ce combat aurait lieu : l’Octogone de Las Vegas.

Si le combat a lieu, Musk aurait un certain avantage sur Zuckerberg en termes de taille. Cependant, le PDG de Meta a montré qu’il était beaucoup plus en forme que son potentiel rival, ayant récemment réussi le défi « Murph » en moins de 40 minutes, et ayant remporté plusieurs médailles lors de son premier championnat de Jiu Jitsu.