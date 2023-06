Apple envoie les deuxièmes bêtas d’iOS 17 et d’iPadOS 17 aux développeurs

Après avoir annoncé iOS 17, Apple a immédiatement publié les premières bêtas développeurs d’iOS 17 et d’iPadOS 17 le même jour. Après deux semaines d’attente, Apple a maintenant mis à la disposition des développeurs iOS 17 bêta 2 et iPadOS 17 bêta 2. Alors que la version bêta initiale a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et modifications, les utilisateurs sont impatients de savoir ce que la deuxième version bêta leur réserve. Plongeons dans les détails pour le découvrir.

iOS 17 est actuellement dans sa phase de test précoce, et les tests bêta se poursuivront jusqu’à la sortie publique, qui devrait coïncider avec le lancement de la nouvelle série d’iPhone. La bêta publique, en revanche, devrait être disponible à partir du mois prochain.

Étant donné qu’iOS 17 est une mise à jour importante avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités à tester, il est probable que de nombreux utilisateurs aient déjà installé la version bêta d’iOS 17 sur leurs appareils. Au fur et à mesure que la phase de test de la version bêta progresse, nous pouvons nous attendre à voir l’ajout d’autres nouvelles fonctionnalités dans les prochaines mises à jour de la version bêta.

Apple a également publié de nouvelles mises à jour bêta pour développeurs pour d’autres appareils. La liste des nouvelles bêta comprend watchOS 10 bêta 2, macOS Sonoma 14 bêta 2, tvOS 17 bêta 2 et visionOS bêta 1. iOS 17 Developer Beta 2 et iPadOS 17 Developer Beta 2 portent tous deux le même numéro de build 21A5268h.

Comme prévu, la deuxième bêta développeur est également accompagnée de quelques changements et de nouvelles fonctionnalités. Voici quelques changements connus :

Mise à jour du modem

La page de mise à jour du logiciel comporte de nouvelles options, Mettre à jour maintenant et Mettre à jour ce soir. La mise à jour comprend également plus d’informations comme les liens pour le programme bêta et le programme développeur.

La nouvelle fonctionnalité d’AirDrop, qui consiste à rapprocher deux iPhones pour les partager, est désormais disponible.

Nouveau widget d’horloge analogique en forme de carré transparent

Les utilisateurs peuvent sélectionner l’appli de messagerie lorsqu’ils envoient des messages avec Siri.

Les utilisateurs peuvent désormais choisir d’afficher les notifications en mode veille, et il existe une option de réveil par mouvement sous le mode nuit.

Il y a une nouvelle option par défaut ainsi que les options Rapide et Lent sous Toucher haptique.

Le fondu enchaîné fonctionne maintenant comme prévu sans faire planter les paramètres.

La nouvelle fonction Profil est maintenant disponible dans Safari (sous l’onglet personnel Groupes).

L’interface utilisateur a été modifiée dans certaines applications.

Un tas de corrections de bugs

La deuxième version bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 est disponible pour les utilisateurs disposant d’un compte développeur, y compris le compte gratuit. Les utilisateurs qui sont déjà passés à iOS 17 ou iPadOS 17 recevront la deuxième mise à jour bêta par voie hertzienne. Mais dans le cas où tu es sur iOS 16.5 ou iOS 16.6, tu devras te connecter avec ton compte développeur puis tu pourras voir l’option sur la page de mise à jour du logiciel. Tu peux vérifier la présence de la mise à jour en allant dans Réglages > ; Général > ; Mise à jour logicielle.

