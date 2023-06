iOS 17 permet aux utilisateurs de changer facilement l’appli utilisée pour envoyer des messages avec Siri.

Cela fait un moment que les utilisateurs d’iOS ne peuvent plus demander à Siri d’envoyer un message à quelqu’un. Et bien que cette commande utilise iMessage ou SMs par défaut, elle fonctionne également si tu spécifies une appli tierce compatible. Avec iOS 17, Apple rend cette opération encore plus intuitive grâce à une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de changer l’appli qui sera utilisée pour envoyer un message par l’intermédiaire de Siri.

Avec iOS 17 beta 2, qui a été mis à la disposition des développeurs mercredi, Apple a introduit un petit mais important changement dans Siri. Désormais, lorsque tu demandes à l’assistant virtuel d’Apple d’envoyer un message à quelqu’un, tu peux facilement choisir l’appli de messagerie à utiliser avant d’envoyer le message – même si tu ne l’as pas spécifié lorsque tu l’as demandé à Siri.

Jusqu’à iOS 16, si tu disais simplement « Envoyer un message », Siri l’envoyait via l’appli Messages d’Apple. Pour l’envoyer avec d’autres applis, il fallait dire des choses comme « Envoyer un message via WhatsApp ». Mais avec iOS 17, les utilisateurs verront une option pour changer d’appli avant d’envoyer le message.

Cela fonctionne avec n’importe quelle appli compatible avec Siri, ce qui inclut WhatsApp et Telegram. En plus de l’option permettant de changer d’appli, il est également plus facile de taper pour changer de contact et modifier le message dans l’interface Siri. Apple ayant fait l’objet d’une enquête pour avoir donné la priorité à ses propres services plutôt qu’à ceux de tiers, une telle mesure peut être considérée comme une bonne nouvelle par les développeurs tiers.

En savoir plus sur iOS 17

iOS 17 s’accompagne de multiples nouveautés, notamment davantage d’options pour personnaliser l’écran de verrouillage, l’amélioration d’iMessage et de FaceTime, le mode veille, les widgets interactifs et NameDrop.

La deuxième version bêta d’iOS 17 est désormais disponible pour les développeurs. Apple indique qu’une version bêta publique sera disponible cet été, tandis que la version officielle est attendue pour cet automne. Tu trouveras plus de détails sur l’installation de la mise à jour bêta sur le site web des développeurs d’Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :