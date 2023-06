Si vous avez l’un de ces Samsung, félicitations, vous pouvez utiliser la super-application de la marque pour éditer des photos.

Et enfin, l’application Galaxy Enhance-X tant attendue qui améliorera vos photos avec l’IA est accessible à tous les téléphones ‘premium’ de Samsung

Le dernier « flagship » de Samsung, le Galaxy S23, nous montre l’interface de son appareil photo.

Il y a déjà un certain temps que Samsung nous avait promis ce qui est probablement l’éditeur photo automatisé le plus puissant de l’industrie, bien que le géant basé à Séoul ait effectué des tests pendant des mois et nous ait systématiquement laissé avec l’envie de tester cette application basée sur l’intelligence artificielle qui nous permettra de retoucher nos photos avec une qualité maximale, en quelques secondes et surtout sans nécessiter de connaissances préalables ni d’être des experts en photographie numérique.

Nous parlons bien sûr de Galaxy Enhance-X, une nouvelle application présentée en 2022 et qui est restée en phase de test dans certains marchés, uniquement disponible sur le modèle S22 Ultra, mais il y a quelques semaines elle est devenue compatible avec toute la série Galaxy S23, annonçant ainsi une disponibilité pour toute la gamme premium de Samsung qui devient enfin une réalité.

Samsung l’a annoncé dans un communiqué publié sur son site web, relayé ensuite par les amis de SamMobile qui détaillaient les utilisateurs Samsung qui ont de la chance et qui peuvent maintenant se rendre sur Galaxy Store pour rechercher l’application Enhance-X et l’installer.

Voici la liste complète des smartphones compatibles avec cet éditeur photo avancé et avec IA préparé par Samsung :

Galaxy S23 Series

Galaxy S22 Series

Galaxy S21 Series

Galaxy S20 Series

Galaxy Note20 Series

Galaxy Z Flip et Z Flip 5G

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold4

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car la société sud-coréenne a déjà confirmé que Galaxy Enhance-X ne restera pas seulement sur les téléphones les plus haut de gamme de son catalogue, car l’intention est de la proposer dans les prochains mois à la famille Galaxy A de milieu de gamme.

De plus, sans confirmer les dates de disponibilité, ils nous disent aussi qu’elle sera compatible tôt ou tard avec les Galaxy M et surtout avec les tablettes Galaxy Tab, qui pourront profiter d’un éditeur photo avec intelligence artificielle sur leurs grands écrans pour ravir les créatifs et ceux qui utilisent les tablettes pour des tâches de productivité avec des photos et des vidéos.

L’utilisation de l’application est très simple, car son interface est facile à prendre en main et ses fonctions sont presque magiques, renforcées par l’IA et sans avoir besoin de connaissances avancées en photographie professionnelle. Quelques touches sur l’écran suffisent pour obtenir les meilleurs résultats en quelques secondes.