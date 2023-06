Voici tout ce qu’il y a de nouveau dans iOS 17 bêta 2.

Apple a officiellement publié iOS 17 bêta 2 à l’intention des développeurs. La mise à jour apporte un certain nombre de changements, petits et grands, pour les utilisateurs d’iPhone. Dirige-toi ci-dessous pour que nous fassions un tour d’horizon de tout ce que nous trouvons en passant tous les détails au peigne fin.

iOS 17 est actuellement disponible pour les développeurs bêta testeurs. Une version bêta publique sera publiée dans le courant du mois de juillet, suivie d’une version grand public en septembre. Il convient également de noter que, surtout pendant les premières versions bêta, les changements et les améliorations ne sont pas nécessairement linéaires. Cela indique que quelque chose qui fonctionnait dans iOS 17 bêta 1 peut être cassé dans iOS 17 bêta 2. Comme toujours, procède avec prudence.

Une autre chose à garder à l’esprit est que la deuxième version bêta d’une mise à jour majeure d’iOS est généralement la moins excitante. En effet, Apple n’a pas encore eu le temps de répondre aux principales préoccupations et aux commentaires. En réalité, iOS 17 bêta 2 a été compilé le 10 juin, moins d’une semaine après la WWDC. iOS 17 bêta 3 sera probablement une mise à jour beaucoup plus intéressante avec des changements et des fonctionnalités plus importants.

Ceci étant dit, voici les nouveautés d’iOS 17 bêta 2.

Fonctionnalités et changements de l’iOS 17 bêta 2

L’interface de mise à jour logicielle dans Réglages a été mise à jour dans iOS 17 avec un nouveau design, comme on peut le voir ci-dessus.

La version bêta 2 d’iOS 17 ajoute la prise en charge du tapotement de deux iPhones ensemble pour AirDrop. Cette fonctionnalité a été annoncée lors de la WWDC mais n’était pas disponible dans la version bêta 1.

L’appli Réglages sur l’iPhone comprend désormais une section dédiée à l’appli Fitness pour la gestion des données et des réglages.

iPadOS 17 bêta 2 active la possibilité de faire un Shift-clic dans Spotlight pour ajouter une fenêtre à ton espace de travail actuel dans Stage Manager.

Crossfade pour Apple Music propose désormais un curseur pour contrôler la durée du fondu entre les chansons. Cela ne fonctionnait pas dans iOS 17 beta 1.

Nouveaux fonds d’écran dans CarPlay : télécharge-les et affiche-les ici.

Tu as repéré d'autres changements dans la version d'aujourd'hui d'iOS 17 bêta 2 ou d'iPadOS 17 bêta 2 ?

