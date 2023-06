De la fabrication de mobiles à la création de logiciels pour voitures électriques : cette marque chinoise s’est complètement réinventée.

La société mère Geely, propriétaire de Polestar et de Volvo entre autres marques, commence à profiter de l’achat de Meizu : ils se préparent déjà à lancer leur propre système d’exploitation pour voitures.

Le nouveau système d’exploitation sera basé sur Flyme Auto, l’alternative à Android Auto de Meizu.

Après que Google nous ait montré lors de sa conférence principale lors de la conférence I/O 2023, toutes les évolutions d’Android Automotive qui seront lancées dans les prochains mois, il est vrai que maintenant il semble que Google va perdre son principal partenaire dans le développement de cette version d’Android pour voitures, et c’est que la société mère de Volvo, Geely, envisage déjà de créer son propre micrologiciel propriétaire grâce à Meizu.

C’était précisément Volvo qui a lancé Android Automotive, et aussi le fabricant qui a toujours travaillé avec Google pour lancer les premières voitures avec un système multimédia 100% Android et collaborer aux améliorations du système, même si maintenant il sera nécessaire de se rappeler que Geely a acheté Meizu il y a un certain temps et il ne s’agissait que d’exploiter les synergies pour créer son propre système d’information-divertissement pour ses voitures.

Geely envisage déjà de profiter des synergies avec Meizu, donc l’ancien fabricant prospère de téléphones portables qui est maintenant la propriété de la société mère de Volvo, Polestar ou Lync & Co, entre autres, sera chargé de développer le prochain micrologiciel pour ses voitures basé sur Flyme Auto.

Nos collègues de GizmoChina nous l’ont dit, qui ont également relayé les problèmes financiers qui ont conduit à la vente de Meizu, nous informant au passage qu’en Chine, l’ancien fabricant prospère de téléphones portables avait déjà un genre d’Android Auto pour les voitures avec Flyme Auto.

Apparemment, ce sera précisément Flyme OS et sa version Auto qui serviront de base à ce système d’exploitation que Geely installera prochainement dans les voitures de ses marques, probablement en commençant seulement par le marché chinois où Google a des services très limités.

Pour le moment, il sera installé uniquement dans les voitures Polestar en Chine, et il serait un peu suicidaire de se passer du logiciel Android Automotive sur les marchés internationaux.

En ce qui concerne la société qui pourrait lancer ce nouveau système d’exploitation, on sait déjà que ce sera Polestar, la division performance de Volvo, qui collabore déjà avec les développeurs de Meizu pour commencer le développement d’un micrologiciel avec toutes les technologies les plus récentes.

La symbiose entre les voitures et les smartphones se poursuit, et il semble que de plus en plus de fabricants ont adhéré à ce mantra des gadgets sur roues qui donne de si bons résultats à Tesla à l’échelle mondiale… Nous verrons !