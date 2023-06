La grande migration : il y a beaucoup plus d’utilisateurs d’Android qui passent à l’iPhone que l’inverse

La traction de la marque de Cupertino sur les utilisateurs est indéniable, au point que de nombreux utilisateurs d’Android changent de système d’exploitation pour ne pas revenir.

Apple continue de dominer le marché d’Android.

Le mois de mars dernier, nous avons déjà annoncé qu’Apple était en train de manger Android sur le marché. Non seulement cela, mais Apple a également réussi à devancer Samsung sur le marché mondial des mobiles. Il est clair que quelque chose se passe à Cupertino qui réussit à inverser la situation, attirant ainsi des utilisateurs qui étaient jusqu’à présent fidèles à Android.

Comme le rapporte un rapport publié par CIRP, de nombreux utilisateurs d’Android migrent vers Apple, tandis que peu d’utilisateurs d’iOS passent à Android. Les données montrent clairement l’attrait qu’exerce iOS sur les utilisateurs d’Android, et nous en discutons ci-dessous.

Un pourcentage non négligeable des nouveaux utilisateurs d’iOS provient d’Android

D’après les données du rapport, on peut voir qu’au moins 15% des nouveaux utilisateurs d’iOS proviennent d’Android. Du moins, c’est ce qui ressort des informations recueillies entre mars 2022 et le même mois de 2023.

De tous les nouveaux utilisateurs d’iOS, par ailleurs, 14% viennent d’Android uniquement aux États-Unis. Certes, le pays nord-américain a toujours été un territoire Apple, mais les données de changement de plateforme n’avaient jamais atteint ces valeurs auparavant.

En revanche, les données révèlent une réalité assez désagréable : seulement 4% des utilisateurs d’iOS passent à Android. Les données de fidélité des utilisateurs corroborent également la main de fer qu’Apple exerce désormais sur le marché de la téléphonie mobile : iOS compte 94% d’utilisateurs qui choisissent de rester avec le système d’exploitation d’Apple.

Android n’est pas en reste non plus. 91% des utilisateurs restent avec Android après l’avoir essayé, mais cette différence de 3% contribue au taux d’utilisateurs qui passent d’Android à iOS. Et, bien que les deux pourcentages soient impressionnants, malheureusement, Android ne gagne pas cette course.