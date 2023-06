RealityScan est maintenant téléchargeable sur Android: l’application d’Epic pour scanner des objets réels et créer des modèles 3D

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement l’outil de photogrammétrie d’Epic Games sur votre smartphone Android compatible.

RealityScan est déjà disponible sur Android

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà l’outil de photogrammétrie gratuit d’Epic Games, qui consiste à convertir des photographies d’objets réels en modèles 3D texturés utilisés dans la réalité augmentée, le développement de jeux vidéo et d’autres travaux impliquant du 3D en général. Cette application s’appelle RealityScan et maintenant vous pouvez l’utiliser sur plus de dispositifs, au-delà du PC.

En particulier, RealityScan est maintenant disponible pour les mobiles Android, sur iOS il est disponible depuis un certain temps. De toute évidence, cet outil est également gratuit sur les smartphones et les tablettes compatibles avec ces systèmes d’exploitation mentionnés. Sans aucun doute, avec cette application, de nombreuses options intéressantes s’ouvrent à vous, que vous soyez professionnel ou amateur souhaitant tester le fonctionnement de celle-ci.

RealityScan peut être le vôtre gratuitement sur votre smartphone dès maintenant

Avec cette nouvelle application, disponible sur Google Play Store et sur l’App Store, RealityScan sera beaucoup plus accessible, car il atteint maintenant un nouveau public, qui sera certainement impatient de prendre sa prochaine photo pour pouvoir appliquer la photogrammétrie et l’utiliser dans son projet, que ce soit dans un contexte professionnel ou amateur, bien sûr. Le fonctionnement est simple en ce qui concerne l’utilisation de cet outil, car les données sont traitées dans le cloud.

Pour commencer à utiliser RealityScan, vous devez savoir que, pour créer des modèles 3D d’objets haute fidélité, il vous suffit simplement de prendre plusieurs photos de l’objet en question avec votre téléphone portable, voire même votre tablette, et le reste sera fait par l’application. De plus, vous pourrez exporter le résultat vers Sketchfab, la plateforme d’échange de modèles d’Epic, et les partager avec qui vous voulez ou les utiliser dans d’autres applications telles que Unreal Engine ou Twinmotion, par exemple, car vous pourrez télécharger le modèle 3D au format FBX, ainsi que dans d’autres formats. D’autre part, il convient de mentionner que l’exportation de modèles vers Sketchfab est gratuite, bien que cela limite la quantité de modèles 3D que vous pouvez exporter par mois, ce qui augmente en fonction du plan que vous avez.

Téléchargez gratuitement RealityScan sur votre téléphone portable

Avec son arrivée sur Android, RealityScan débute avec toutes les fonctionnalités de la version 1.1, qui est la dernière version d’iOS. De plus, il est important de souligner que cette application nécessite une tablette ou un téléphone compatible avec ARCore, ou un iPhone ou un iPad avec iOS 16 ou ultérieur, dans le cas des appareils Apple. Quoi qu’il en soit, vous pouvez déjà avoir RealityScan sur votre téléphone portable gratuitement, et si vous voulez plus de détails, il vous suffit d’accéder à ce lien, que vous trouverez également plus haut.