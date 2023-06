Electronic Arts subit une grande restructuration : ses études sont désormais divisées en deux divisions.

Concrètement, EA Games devient EA Entertainment et EA Sports devient une division indépendante.

À partir de maintenant, Electronic Arts est divisé en deux divisions : EA Entertainment et EA Sports

La nuit dernière, une nouvelle assez importante a été annoncée dans l’industrie du jeu vidéo, car elle touche de manière significative l’une des grandes entreprises du secteur. Plus précisément, nous parlons d’Electronic Arts et d’une profonde restructuration de l’entreprise qui ouvre une nouvelle ère pour les Américains, bien que cela ne semble pas avoir de grands effets sur le fonctionnement des studios internes d’EA.

Plus précisément, il est désormais officiel que ce que nous connaissions auparavant sous le nom de EA Games devient EA Entertainment, tandis que sa branche de simulateurs sportifs, EA Sports, opère désormais de manière indépendante en tant que division à part entière. Pour l’instant, aucun détail n’a été révélé sur le fait que cela entraînera ou non des licenciements au sein de l’entreprise (actuellement, ils sont en train de réduire leur effectif de 6 %), mais ils ont révélé que ces changements seront mis en œuvre dans le but de « renforcer nos équipes créatives ».

Cette information a été annoncée dans un message du PDG de l’entreprise américaine, Andrew Wilson. Désormais, nous pouvons trouver EA Entertainment, qui sera la division chargée des franchises internes et des jeux sous licence, et sera dirigée par Laura Miele. Vince Zampella, cofondateur de Respawn Entertainment, dirigera les studios chargés des sagas Apex Legends, Star Wars et Battlefield. D’autre part, Samantha Ryan sera responsable de la division des franchises de style de vie, comme Les Sims, et des blockbusters pour un joueur, tandis que Jeff Karp continuera de diriger tout ce qui concerne les jeux mobiles et plus encore.

En ce qui concerne EA Sports, il convient de mentionner que cette division ne subira pas de grands changements, car elle continuera d’être dirigée par Cam Weber, mais elle le fera maintenant en tant que président de la division responsable des jeux de sport et de course. Cela indique que parmi ces jeux, nous pouvons trouver des franchises comme EA Sports FC (anciennement FIFA), F1, PGA Tour, Super Mega Baseball, Madden, NHL, et plus encore.

Auparavant, nous mentionnions que cette nouvelle avait été communiquée par le PDG d’Electronic Arts dans un courrier adressé aux employés, dans lequel il déclarait que « la créativité et l’innovation ont toujours été les fondements de ce que nous faisons. Maintenant, nous devons renforcer encore davantage nos équipes créatives pour qu’elles puissent réaliser leur vision stratégique ». Wilson ajoutait ceci : « Cette évolution de notre entreprise renforce nos dirigeants d’étude en leur accordant plus de propriété créative et de responsabilité financière pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées sur le développement et les stratégies de marché ».