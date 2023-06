Instagram vous permet désormais de télécharger les Reels d’autres personnes

Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, vient d’annoncer via sa chaîne que le réseau social vous permet désormais de télécharger les Reels d’autres utilisateurs.

Les Reels d’Instagram se mettent à jour avec une fonction présente sur TikTok depuis le début : le téléchargement des vidéos avec filigrane

TikTok est devenue l’application à la mode et a réussi à détrôner Instagram en tant que réseau social le plus populaire actuellement, principalement parce qu’elle a réussi à attirer un public plus large en termes d’âges que l’application propriété de Meta et à convaincre les créateurs de contenu de télécharger leurs publications sur sa plateforme avant de les publier sur Instagram.

Le réseau social de la photographie est bien conscient du fait qu’il doit améliorer ses Reels afin de pouvoir rivaliser avec les vidéos courtes de TikTok et, à cette fin, Instagram vient de confirmer qu’il est désormais possible de télécharger les Reels d’autres personnes.

Instagram permet de télécharger les Reels des comptes publics

Comme nous l’ont confirmé nos collègues de TechCrunch, c’est le PDG d’Instagram lui-même, Adam Mosseri, qui a annoncé via la toute nouvelle fonctionnalité des chaînes que son réseau social a été mis à jour avec l’option de télécharger les Reels d’autres utilisateurs, ce qui leur permettra de les partager avec leurs amis et leur famille.

Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité des Reels d’Instagram n’est disponible que pour les utilisateurs des États-Unis et est uniquement compatible avec les comptes publics, et non avec les comptes privés. À cet égard, Mosseri a confirmé que les utilisateurs disposant d’un compte public sur Instagram pourront le configurer pour empêcher d’autres personnes de télécharger leurs Reels.

Ainsi, lorsque cette fonctionnalité sera étendue au reste du monde, vous pourrez télécharger un Reel en appuyant simplement sur le bouton dudit Reel et en cliquant sur l’option Télécharger.

De plus, Mosseri a partagé un message avec ses followers dans lequel il explique que les Reels téléchargés auront un filigrane avec le logo d’Instagram et le nom du compte, tout comme c’est le cas sur TikTok.

Quoi qu’il en soit, si Instagram veut voler des utilisateurs à TikTok, il devrait permettre à l’algorithme de recommander des vidéos avec un filigrane provenant d’autres plateformes, car de cette façon, les utilisateurs de ce réseau social pourraient accéder à davantage de contenus et n’auraient pas besoin de recourir à l’application TikTok pour regarder ces vidéos.