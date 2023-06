Prix de rêve: offre spectaculaire du meilleur clavier sans fil du marché

Économisez et profitez d’une expérience d’écriture supérieure.

En tant que propriétaire du clavier Logitech MX Keys Advanced depuis plusieurs mois, je peux affirmer avec enthousiasme que c’est un élément essentiel de mon flux de travail quotidien. Conçu pour les écrivains et rédacteurs, ce clavier a dépassé toutes mes attentes et est devenu mon outil de choix pour rédiger des articles avec confort et efficacité.

Malgré son prix élevé pour beaucoup d’entre vous, il vaut chaque euro dépensé. C’est, à mon avis et après avoir testé des dizaines d’unités de différentes marques, le clavier qui a eu le meilleur comportement et la meilleure productivité dans mon travail ces dernières années. Il est actuellement disponible à 85 euros sur Amazon, au même prix que sur PcComponentes, alors que son prix officiel est de 135 euros, une offre fantastique à ne pas manquer.

Obtenez le clavier qui a amélioré mon travail

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Logitech MX Keys Advanced est la durée de vie de sa batterie. Contrairement à d’autres claviers qui nécessitent des charges fréquentes, cet appareil offre une autonomie exceptionnelle. Avec une seule charge complète, le clavier peut durer jusqu’à 10 jours d’utilisation continue en utilisant constamment l’éclairage rétroéclairé, et 5 mois sans éclairage.

La sensation des touches est tout simplement merveilleuse. Chaque pression est douce et précise, vous permettant d’écrire avec fluidité et sans effort. Les touches sont suffisamment larges et espacées, ce qui réduit les erreurs de frappe et la fatigue des doigts. Ce clavier offre une rétroaction tactile satisfaisante, procurant une sensation de réponse brutale lors de l’écriture.

L’éclairage rétroéclairé du clavier est un autre aspect impressionnant. Je peux ajuster la luminosité des touches selon mes préférences, ce qui facilite l’écriture dans des environnements peu éclairés. De plus, la compatibilité du Logitech MX Keys Advanced avec divers systèmes d’exploitation est exceptionnelle. Je l’ai utilisé sans problème sur mon ordinateur Windows, mon MacBook et mon Pixel 7 Pro que j’utilise quotidiennement.

L’application Logi Options+ étend encore davantage les fonctionnalités du clavier. Avec celle-ci, je peux personnaliser les touches de fonction et attribuer des commandes spécifiques pour améliorer mon flux de travail. Je peux également ajuster la vitesse et la sensibilité de défilement du curseur, améliorant ainsi ma précision et ma vitesse de navigation dans les documents ou les sites web étendus.

Le Logitech MX Keys Advanced a été un investissement inestimable pour mon travail quotidien en tant que rédacteur. La durée de vie de la batterie, la sensation des touches, les multiples fonctions via Logi Options+, l’éclairage rétroéclairé et la compatibilité avec divers systèmes d’exploitation en font un clavier hautement recommandé. Si vous recherchez un outil fiable et efficace pour rédiger des articles ou comme clavier pour le télétravail, ne cherchez pas plus loin.

