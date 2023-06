Vision Pro : Quelles fonctionnalités ont été supprimées et ce qui pourrait encore arriver

< p>Avec le Vision Pro maintenant révélé, The Information fait le point sur ce qu’il avait précédemment rapporté sur le casque avant qu’il ne soit officiel. Dans cet article, Wayne Ma décrypte les fonctionnalités futures à partir de projets annulés tout en rapportant de nouveaux détails sur le développement du Vision Pro.

Fitness

< p>Apple a montré comment les séances de méditation et de pleine conscience fonctionneront avec Vision Pro, mais le contenu d’Apple Fitness+ n’a pas été retenu.

< p>«Des anciens membres de l’équipe ont déclaré qu’Apple avait peut-être hésité à discuter publiquement des cas d’utilisation liés au fitness car l’appareil possède un pack de batterie externe encombrant et l’écran en verre frontal pourrait être trop fragile pour résister à un choc contre un meuble ou un mur», explique Wayne Ma.

< p>Alors que nous avons vu une version de la sangle du casque Vision Pro lors de la présentation (et une autre vue avec une sangle sur la tête sur le site web d’Apple), le rapport de The Information détaille une version axée sur le fitness.

< blockquote class="wp-block-quote">

Certains employés ont discuté de collaborations avec des marques telles que Nike pour l’entraînement avec le casque, tandis que d’autres ont étudié des coussinets pour le visage mieux adaptés aux entraînements intenses et suants, a déclaré l’une des personnes.

< p>Le rapport ajoute qu’Apple a également envisagé une expérience de vélo stationnaire similaire à Peloton en utilisant Vision Pro. Des applications de yoga qui utilisent des caméras pour mesurer la respiration et une application de tai chi avec instructions étaient également en développement.

< p>Malgré le design (form factor), il est difficile pour moi d’imaginer qu’Apple ne fasse rien avec le fitness lorsque Vision Pro sera réellement lancé l’année prochaine. J’espère qu’il y aura plus à raconter concernant cette partie de l’histoire dans le futur.

Jeux

< p>Et qu’en est-il des jeux ? Wayne Ma indique que Phil Schiller en particulier a insisté pour que les jeux sur Vision Pro soient une priorité, mais la dépendance à l’égard du suivi des mains pourrait avoir mis cela en arrière-plan pour le moment :

< blockquote class="wp-block-quote">

Lors de la conversation Slack organisée par Apple avec les développeurs après l’événement, un ingénieur d’Apple a écrit que si le suivi des mains était excellent pour effectuer des gestes, fournir des commentaires visuels et effectuer certaines tâches d’interaction plus fines, ce n’était pas le meilleur choix pour les tâches nécessitant des interactions très précises, ce qui est crucial pour les jeux.

< Apple a déclaré que quelque 100 titres Apple Arcade seront disponibles sur Vision Pro l'année prochaine, mais il n'y a pas d'indication qu'ils seront immersifs pour le moment.

Applications Mac

< Une chose qui était prévue mais qui a été abandonnée est la possibilité d'exécuter des applications Mac sur Vision Pro, selon Wayne Ma.

< blockquote class="wp-block-quote">

[Les ingénieurs] avaient exploré la possibilité de permettre aux utilisateurs de faire glisser des applications Mac depuis cet affichage en fenêtre dans l’espace 3D de l’utilisateur, exécutant essentiellement des logiciels Mac sur Vision Pro. Cependant, Apple a rapidement abandonné cette fonctionnalité parce que le système d’exploitation de Vision Pro, VisionOS, n’était pas suffisamment capable étant donné qu’il était basé sur iOS, qui est déjà une version allégée du système d’exploitation Mac.

< Ce qui sera proposé, c'est la possibilité d'étendre le bureau d'un Mac en utilisant Vision Pro, ainsi que la possibilité d'exécuter des applications iPhone, iPad ou des applications natives Vision Pro sur le casque. Pas de véritable perte.

Plus

< Et que dire des avatars en corps entier ? Apple a présenté ce qui semble être des représentations virtuelles «Persona» assez impressionnantes des visages des utilisateurs, et cela semble être là où en est la version 1. Le rapport décrit une version de «co-présence» qui n'a pas encore été retenue :

< blockquote class="wp-block-quote">

Une autre expérience sur laquelle Apple a travaillé, appelée «co-présence» par l’équipe du casque, donnait aux personnes l’impression de pouvoir parler à un ami qui vit loin comme si elles se trouvaient dans la même pièce. Cette fonctionnalité impliquait de suivre les mouvements du corps d’une personne et de représenter son image dans l’espace 3D.

< Il semble y avoir plus à venir dans cet espace.

< Enfin, The Information souligne le manque de «contenu augmenté ou en 3D» pour Apple TV+, malgré l'existence d'une équipe appelée Z50 travaillant sur ce contenu. Le rapport remet également en question la praticité de la diffusion de sports en 3D. Dans les deux cas, il semble s'agir de montrer réellement le contenu lorsque les consommateurs peuvent réellement le consommer.

< Le Vision Pro n'a été présenté que pour l'instant, et il reste au moins six mois de travail à faire avant sa commercialisation.

< Bien qu'Apple ne garde probablement pas grand-chose de plus près du lancement, il est probable que nous verrons beaucoup plus de détails sur la disponibilité du contenu et les fonctionnalités finies la prochaine fois qu'il présentera le Vision Pro.

< Il est également très difficile de comparer ce que Apple a montré jusqu'à présent avec ce qu'Apple aurait pu montrer pour le Vision Pro. Que vous vous intéressiez ou non aux casques de réalité mixte, le Vision Pro semble être bien en avance sur ce qui se fait de mieux jusqu'à présent - y compris les matériels beaucoup plus coûteux.

< Le casque de réalité mixte coûte 3 500 dollars et sera mis en vente aux États-Unis début 2024.

