Ce haut-parleur sans fil Xiaomi est très économique et imperméable, au cas où il tomberait dans l’eau lorsque vous l’emmenez à la piscine

Nous sommes déjà en été. Et cela se traduit par des températures élevées et le besoin de se rafraîchir, donc des endroits et des espaces comme les rivières, les lacs ou les piscines sont une bonne option pour cela. Et pour ne pas s’ennuyer et organiser une fête ou simplement écouter quelque chose, une bonne enceinte sans fil comme celle-ci, qui résiste à l’eau, est un choix idéal.

Podcasts, ta playlist spéciale de relaxation, Spotify ou écouter une retransmission sportive, tu peux écouter ce que tu veux en gardant ton téléphone en sécurité, car l’enceinte se charge de diffuser le contenu de celui-ci. Et si tu n’en as jamais eu, cette enceinte portable Bluetooth Mi de Xiaomi pourrait être la première pour toi.

Une enceinte pour la piscine ou la douche afin de ne pas mouiller ton téléphone

Avec un design rectangulaire compact qui le rend extrêmement pratique à emporter partout – et en plus avec une sangle pour ne pas le perdre -, l’enceinte portable Bluetooth Mi de Xiaomi est fabriquée avec des matériaux durables pour former une structure résistante à l’eau. En réalité, elle a la certification IPX7 d’étanchéité, ce qui indique qu’elle continuera de fonctionner même si tu la fais tomber dans la piscine ou si tu l’utilises sous la pluie.

Équipée d’une sortie audio puissante de 16W pour écouter ce que tu veux dans toutes les directions grâce à sa gamme complète, cette enceinte intelligente possède deux modes sonores, Normal et Graves Profonds, pour que tu choisisses en fonction de ce que tu écoutes. Le meilleur est qu’elle intègre également un microphone, donc tu peux l’utiliser en mode mains libres pour les appels sur ton téléphone.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, ton compagnon de loisirs

Avec la mise en œuvre de Bluetooth 5.0, l’enceinte permet une connexion stable et un flux audio constant de ton téléphone portable ou de ta tablette (ou de ton PC) vers l’enceinte, même s’ils sont à une certaine distance. Et en ce qui concerne son autonomie, elle a une batterie de 2 600 mAh qui te donne jusqu’à 13 heures d’utilisation en continu avec une seule charge.

Avec un prix de 39,99 euros, l’enceinte portable Bluetooth Mi de Xiaomi vaut actuellement 29,99 euros, une petite réduction de 10 euros aussi bien sur Amazon que sur le site web de Mi.com, et c’est un bon prix si c’est la première fois que tu en as une.

