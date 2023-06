Xiaomi pourrait bouleverser le marché des trottinettes électriques avec un modèle low-cost.

Le prochain scooter électrique de Xiaomi pourrait être l’un des moins chers du marché.

Un des derniers modèles de la série Xiaomi Electric Scooter

Bien que dans son catalogue, il propose déjà certains des scooters électriques avec le meilleur rapport qualité-prix du marché, Xiaomi semble avoir l’intention de lancer un modèle encore plus économique pour essayer de conquérir toutes les personnes qui n’avaient pas encore décidé d’en acheter un en raison de son coût élevé.

Du moins, c’est ce que suggère un récent rapport de certification, où il est précisé que Xiaomi peaufine les détails pour lancer un nouveau modèle moins cher que d’habitude, qui sera bientôt disponible en Europe à un prix encore inférieur à celui des Electric Scooter 4 récemment lancés.

Le Xiaomi Electric Scooter 4 Go serait le modèle le moins cher de la série

À ce jour, on sait que le nouveau modèle économique de la série Xiaomi Scooter 4 arrivera sur le marché avec la dénomination « Go » et sera destiné à la gamme d’entrée de gamme. Bien qu’il soit initialement destiné à des marchés tels que la Hongrie ou la Pologne, il n’est pas exclu qu’il puisse finir par arriver dans d’autres territoires, comme la France.

On sait également de ce modèle qu’il disposerait d’un moteur capable de générer 250 W de puissance pour atteindre une vitesse maximale de 20 kilomètres par heure et offrirait une autonomie de 18 kilomètres.

Le scooter serait également équipé d’un frein à tambour combiné avec un système E-ABS, d’un système de récupération d’énergie par le mouvement, de feux avant et arrière, de connectivité Bluetooth et d’un écran intégré.

Si les rumeurs se vérifient, sans aucun doute la chose la plus frappante de ce produit serait son prix. Tout semble indiquer que le Xiaomi Electric Scooter 4 Go coûterait environ 350 euros en Europe, ce qui en ferait l’un des modèles les moins chers de l’histoire de la marque.

Pour l’instant, Xiaomi ne s’est pas prononcé sur ce modèle, ni n’a révélé quand il envisage de faire son annonce de manière officielle. Cependant, les informations recueillies jusqu’à présent sont plus que suffisantes pour confirmer que son lancement sur le marché est imminent.