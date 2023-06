Écouter de la musique sur Spotify avec une meilleure qualité audio sera plus cher : nouveaux détails du plan « Superpremium »

Depuis Bloomberg, ils ont dit que ce nouveau plan arriverait finalement de l’année et à un prix assez élevé.

Je suis sûr que beaucoup d’entre vous se souviennent quand en 2021, il a été annoncé que Spotify ajouterait un nouveau plan pour ceux qui voudraient payer un peu plus en échange d’écouter leur musique et leurs podcasts sans aucune perte de qualité sonore. Évidemment, cette nouvelle fonctionnalité et son plan commenté, appelé Spotify HiFi, ne sont pas encore disponibles, mais nous avons néanmoins de nouveaux détails entre les mains, du moins c’est ce que Bloomberg a rapporté.

Il semble que la plateforme prévoie de lancer un nouveau niveau d’abonnement plus cher, avec un nom de code « Superpremium », qui permettra d’écouter l’audio sans perte de qualité, comme nous l’avons déjà mentionné. De plus, ce même média indique maintenant que cela arrivera finalement cette année 2023. Cependant, bien que ce soit une bonne nouvelle, si cela se confirme, tout a un côté négatif et nous devons mentionner son prix, qui ne sera pas bon marché.

Spotify HiFi arriverait finalement de l’année en tant que nouveau plan d’abonnement

Actuellement, Spotify a une qualité de streaming maximale de 320 kbps, qui est bien inférieure à celle de concurrents tels que Apple Music, qui propose des audios en 24 bits/192 kHz. Il est également intéressant de mentionner que le service d’Apple, tout comme Amazon Music HD et Tidal, propose cette qualité sonore sans perte au prix de 9,99 euros (qui est le même prix que Spotify), donc ils ne facturent pas de supplément pour ce service mentionné, contrairement à ce que prévoit de faire la plateforme protagoniste de cette publication. En réalité, il a également été rapporté que Spotify a retardé le lancement dudit nouveau plan lorsque les annonces d’Amazon et d’Apple ont été faites au sujet de leurs services respectifs.

Par conséquent, comme l’indique Bloomberg (rappelons qu’il ne s’agit pas encore d’une information officielle), cette nouvelle fonctionnalité arriverait finalement cette année et le ferait avec le nouveau plan d’abonnement « Superpremium », un plan qui coûterait, toujours selon le rapport du média cité, 19,99 euros par mois. Cependant, les plans actuels pourraient être quelque peu différents, car un sondage réalisé par la société en octobre suggérait que le prix mentionné serait celui qu’ils envisageraient pour le nouvel abonnement. Par conséquent, le prix qu’ils évalueraient maintenant pourrait être tout à fait différent, mais il ne serait pas du tout surprenant qu’il finisse par coûter 19,99 euros.

Sans aucun doute, ce prix pour Spotify HiFi, ou « Superpremium » si l’on parle du plan dans son ensemble, est totalement exorbitant et n’a pas beaucoup de sens lorsque vos concurrents directs proposent déjà un service similaire à un prix standard. Il ne semble vraiment pas que ce nouveau plan va avoir beaucoup de succès, du moins en dehors des utilisateurs qui ne se soucient pas de payer un supplément considérable pour profiter de leur musique dans des conditions « superpremium ». Mais bon, tant que cela n’est pas officiel, nous ne pouvons pas tirer de conclusions trop concrètes.