Que va-t-il se passer exactement le 30 juin avec les appels commerciaux

La nouvelle Loi générale sur les télécommunications interdit les appels publicitaires effectués à l’utilisateur sans préavis, quelque chose que nous devrions commencer à constater à partir du mois de juillet prochain.

Les appels publicitaires en France seront interdits à partir du 29 juin.

Comme nous l’imaginons malheureusement, les appels commerciaux sont monnaie courante. Personne n’y échappe, quel que soit l’heure (généralement intempestive) ou ce que nous faisons : il y aura toujours une entreprise qui nous appellera en essayant de nous vendre un service X, ou avec un sondage de qualité, ou quelque chose du même genre. Nous avons déjà recueilli quelques numéros à bloquer ici sur Netcost-security.fr.

En effet, comme nous l’avons déjà publié il y a quelque temps, la France est l’un des pays avec le plus d’appels indésirables au monde. C’est pourquoi l’année dernière, une nouvelle Loi générale sur les télécommunications a été adoptée, qui est apparue au BOE à cette époque l’année dernière et qui vise, entre autres objectifs, à mettre fin aux appels commerciaux.

Que va-t-il changer pour les utilisateurs ?

Conformément au texte de la loi, les utilisateurs auront le droit de « ne pas recevoir d’appels indésirables à des fins de communication commerciale, sauf s’ils ont donné préalablement leur consentement pour recevoir ce type de communications ». Cela concerne tous les appels commerciaux, quelle qu’en soit l’origine.

Les sanctions pour les entreprises sont vraiment sévères : de 100 000 euros pour les infractions mineures, jusqu’à 20 millions d’euros pour les cas les plus graves et flagrants. Et, étant donné que le 29 juin prochain marque l’expiration de l’année que le gouvernement a accordée aux entreprises, nous devrions commencer à le remarquer à partir de juillet.

C’est en juillet que les sanctions que nous venons de mentionner commenceront à être appliquées. Le Agence espagnole de protection des données (AEPD) sera chargée de leur application et poursuivra tous les numéros avec une numérotation fixe ou mobile assignés en France.

Cependant, la réglementation s’appliquera également aux centres d’appels situés en dehors de la France. L’AEPD pourra également s’adresser à ces entreprises qui établissent leurs centres d’appels en dehors de nos frontières, car elle a le pouvoir de sanctionner toute personne enfreignant les lois sur la protection des données et de les appliquer aux entreprises étrangères.

Il existe cependant une exception à la loi : nous recevrons des appels sans préavis si leur réalisation est indispensable pour les intérêts vitaux du citoyen, ou s’il peut être argumenté que l’appel est d’intérêt public.

Pour tout le reste, il faudra d’abord donner son consentement pour recevoir des appels commerciaux, et c’est là que se trouve peut-être l’un des pièges pour contourner la loi. La plupart des utilisateurs ne lisent pas les accords d’utilisation des services et les signent sans connaître les termes et conditions. Parmi tout ce texte, il pourrait y avoir une clause autorisant la réception d’appels commerciaux.

Quoi qu’il en soit, il ne reste plus qu’une semaine avant que la nouvelle loi entre en vigueur. Nous verrons ce qui se passera à partir du mois de juillet.