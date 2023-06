Le meilleur « crossover » est celui de Midjourney, Discord et ton Xiaomi : ainsi j’ai créé des fonds d’écran uniques avec intelligence artificielle et gratuitement

Les intelligences artificielles sont au centre de l’actualité technologique jour après jour. La raison en est qu’elles sont de plus en plus utilisées et que des outils tels que Midjourney, que nous vous présentons maintenant, prennent de plus en plus d’importance. Dans ce cas, pour la création d’images à l’aide de chaînes de texte. On les appelle des « prompts » en anglais.

Ces intelligences artificielles, et Midjourney en particulier, peuvent servir à nos besoins. Aujourd’hui, nous allons vous montrer comment accéder à Midjourney via Discord et comment l’utiliser pour créer des fonds d’écran incroyables pour votre téléphone mobile Xiaomi ou POCO.

Il faut utiliser Discord, connectez-vous ou créez un compte

Une des premières choses à comprendre concernant l’utilisation de Midjourney est qu’il est actuellement en phase bêta et qu’il est accessible via Discord. Discord est l’une des plateformes de conversation les plus populaires ces derniers temps et, dans ce cas précis, il est indispensable de l’utiliser.

Il faudra donc télécharger l’application Discord sur notre téléphone mobile et créer un compte, ou si nous en avons déjà un, nous devons nous connecter. Vous pouvez trouver l’application ici, et le compte peut être créé pendant l’installation elle-même. Il vous demandera de vous connecter ou de créer un compte. Choisissez l’option la plus appropriée.

Téléchargez Discord sur votre téléphone Xiaomi et créez un compte, ou connectez-vous avec le vôtre

Si vous avez déjà installé Discord correctement, rendez-vous sur le site web de Midjourney et cliquez sur ‘Join The Beta’ pour accéder au programme de test. En faisant cela, Midjourney nous enverra sur le serveur Discord de sa communauté d’utilisateurs. Là, nous déciderons dans quel canal de discussion entrer (nous vous recommandons l’un des canaux pour les nouveaux ou « newbies », nous sommes entrés dans #newbies21) et nous sommes prêts.

À partir de ce moment-là, le serveur Midjourney apparaîtra toujours dans la partie gauche de notre application, dans la barre latérale. L’icône est celle d’un bateau dessiné en lignes noires sur fond blanc. Afin que vous puissiez vous y retrouver.

Si vous le souhaitez, comme nos collègues de Xataka l’indiquent ici, vous pouvez « emmener » Midjourney dans votre propre canal afin de pouvoir créer des images de manière plus anonyme et contrôlée, sans avoir à subir tous les flux de créations des autres utilisateurs.

Créer des images avec Discord et Midjourney qui commence à comprendre l’français

Tout comme d’autres services de création d’images par intelligence artificielle tels que Dall-E ou Stable Difussion, Midjourney fonctionne avec des chaînes de texte. Nous devons lui dire, avec des mots, quelle image nous voulons créer et l’algorithme se charge de traduire ces mots et de les convertir en une image que nous pouvons télécharger.

<Jusqu’à ce que le service évolue, les chaînes de texte doivent être en anglais pour qu’il nous comprenne parfaitement. Si vous ne parlez pas anglais couramment, vous pouvez toujours utiliser un traducteur en ligne, comme celui de Google, pour vous aider. Depuis un certain temps, MidJourney commence à comprendre des choses en français, mais cela lui demande encore des efforts et ses créations peuvent ne pas être aussi précises que nous le souhaiterions. Si vous pouvez utiliser l’anglais, utilisez-le.

Rappelez-vous que, pour l’instant, Midjourney ne comprend parfaitement que l’anglais. Il se débrouille en français, mais un peu moins bien

Le fonctionnement en lui-même est assez simple. Dans le canal Discord de Midjourney, nous devons utiliser le format d’instructions suivant:

D’abord, nous écrivons /imagine pour commencer nos ordres.

Juste après, nous écrivons Prompt: pour indiquer que nos instructions commencent là.

Et après ces deux commandes, nous écrivons notre chaîne de texte. Ce que nous voulons que Midjourney crée pour nous. Des termes comme « photorealistic » fonctionnent si nous voulons générer une photographie « réelle », au cas où cela vous servirait de conseil. Étant donné que nous parlons de fonds d’écran pour téléphones mobiles, vous pouvez même demander à Midjourney une résolution ou un ratio d’écran spécifique. Par exemple, en ajoutant ‘-ar 20:9’ au texte (ar pour aspect ratio), cela générera une image avec l’aspect nécessaire pour l’utiliser comme fond d’écran sans avoir besoin de recadrer.

Maintenant, nous appuyons sur le bouton d’envoi et nous attendons un peu. Pas trop longtemps.

Midjourney nous proposera alors quatre designs possibles avec des options en bas. Nous verrons quatre boutons V et quatre boutons U. Les V sont pour demander à réimaginer le design correspondant. Par exemple, le V1. Les U sont pour télécharger en haute résolution celui que nous préférons. Par exemple, le U4.

Nous demandons à Midjourney de nous proposer l’image 4 en haute résolution en cliquant sur U4.

Il faut attendre un peu plus longtemps, jusqu’à ce que Midjourney fasse à nouveau sa « magie » et que nous puissions la télécharger sur notre téléphone pour la recadrer et l’utiliser comme fond d’écran.

Dans l’exemple que nous avons créé pour illustrer ce tutoriel, notre prompt a été « a Xiaomi logo in a field, among the green grass with an isometrical perspective, photorealistic ». Et voilà le résultat.

Image créée avec Midjourney en utilisant le prompt « a Xiaomi logo in a field, among the green grass with an isometrical perspective, photorealistic »

De plus, étant donné que c’est un chat public où nous pouvons voir comment d’autres utilisateurs créent leurs propres designs, nous pouvons également participer aux leurs. Par exemple, en demandant des variations sur leurs prompts et en téléchargeant ceux que nous préférons. Comme vous pouvez le constater, la seule limite est notre imagination. Allez-y, créez les designs qui vous plaisent le plus. Et si vous le souhaitez, partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux.

C’est ce qui est sorti de « Dua Lipa holding a Xiaomi phone »

Prompt « Neon rays on a night sky »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :