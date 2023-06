OnePlus V Fold : fuite du design complet du premier smartphone pliable de OnePlus

Un nouveau smartphone pliable est en route, et cette fois-ci c’est OnePlus

Le OnePlus V Fold sera le premier smartphone pliable de la marque chinoise

Il n’est plus un secret que OnePlus travaille sur son premier smartphone pliable. La société a plusieurs fois réitéré son intention de se lancer dans le domaine des appareils pliables, et tout semble indiquer que cette année, 2023, sera l’année où nous verrons enfin le premier produit de la marque dans cette catégorie.

En fait, il semble que l’arrivée du premier pliable de OnePlus soit plus proche de ce que nous pourrions attendre. Ou du moins c’est ce que suggère la dernière information dévoilée provenant du portail Smartprix, où il est indiqué que le OnePlus V Fold sera prêt à un moment donné du mois d’août prochain.

Mais ce n’est pas tout, car l’information est accompagnée des premiers rendus basés sur les schémas de conception définitifs de l’appareil, qui révéleraient tous les détails de son aspect physique.

Le OnePlus V Fold sera un appareil entièrement nouveau, et non une copie de l’OPPO Find N2

Les premières rumeurs sur le OnePlus V Fold affirmaient que la marque aurait décidé de prendre comme référence le smartphone pliable de grande taille d’OPPO, le Find N2. Peu de temps après, cependant, nous avons pu savoir que la société avait l’intention de développer un appareil entièrement nouveau.

Et d’après ce que l’on peut extraire des images partagées, il semble que cela ait été le cas. Le premier smartphone pliable de OnePlus ressemble davantage à ce que l’on peut voir sur des modèles tels que le HONOR Magic Vs, avec un écran extérieur allongé et de grande taille, et un panneau intérieur d’environ 8 pouces de diagonale lorsque l’appareil est déplié.

Les rendus révèlent également une construction combinant aluminium et cuir végétalien, ainsi qu’un système de caméras avec un module circulaire où l’on trouve, entre autres choses, un téléobjectif avec zoom optique et un format de lentille pliée. Son appareil photo principal utiliserait un capteur Sony IMX980 de 50 mégapixels de résolution, le même que celui que l’on retrouve déjà (et que nous avons tant aimé) sur le OnePlus 11.

En dehors de tout cela, les rendus confirment également quelques détails, tels que l’existence de l’interrupteur Alert Slider si caractéristique des smartphones de la société. Pour le reste, les caractéristiques de l’appareil n’ont pas été révélées, et il faudra attendre de futures fuites pour en savoir plus sur l’appareil.