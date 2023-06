Samsung met à jour son application de caméra professionnelle pour prendre de meilleures photos

La nouvelle version d’Expert RAW améliore la qualité des images, mais n’ajoute rien d’autre d’intéressant.

Expert RAW, l’application de caméra professionnelle de Samsung, a reçu une nouvelle mise à jour qui améliore la qualité des images

De nos jours, il est très facile d’avoir un téléphone portable avec un excellent appareil photo pour les amateurs de photographie, car il existe de nombreuses alternatives pour acheter un appareil qui répond à des exigences minimales nous permettant de faire des captures plus que correctes. Dans ce cas, les appareils compatibles avec l’application de la caméra Samsung Expert RAW sont chanceux, et si vous voulez connaître la raison, il vous suffit de continuer à lire cette publication.

Plus précisément, si vous êtes utilisateur de l’un des appareils compatibles avec ladite application, vous devriez déjà pouvoir profiter de la nouvelle mise à jour d’Expert RAW, vous pouvez donc télécharger la version 2.0.09.1 depuis le Galaxy Store. Comme nous l’avons dit, cette nouvelle version est déjà disponible, mais si vous ne la trouvez pas, ne vous inquiétez pas, elle devrait apparaître dans les prochains jours car elle est déjà parmi nous depuis un certain temps.

L’application de caméra professionnelle de Samsung a déjà reçu une nouvelle mise à jour qui améliore la qualité des photos

La mise à jour 2.0.09.1 d’Expert RAW est disponible depuis quelques semaines, bien que dans une mesure beaucoup plus restreinte. Maintenant, après un certain temps, il est certain que cela vous plaira de savoir que cette nouvelle mise à jour de l’application de caméra professionnelle de Samsung est maintenant arrivée à un public beaucoup plus large, à condition qu’ils disposent d’un des appareils compatibles avec l’application et sa nouvelle version.

Il convient de mentionner que ce n’est pas une mise à jour très intéressante, car elle n’apporte pas de grands changements ou ajouts, elle sert simplement à améliorer la qualité de l’image et à corriger certaines erreurs, comme cela arrive avec presque tous les correctifs. Par conséquent, la seule chose que nous pouvons souligner de cette version 2.0.09.1 d’Expert RAW est que la qualité de l’image s’améliore avec son arrivée, sans grand chose d’autre à ajouter. Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de grandes mises à jour prévues pour cette application, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Enfin, pour installer cette dernière mise à jour d’Expert RAW, il vous suffit d’accéder au Galaxy Store de vos appareils Samsung compatibles, de rechercher l’application et de cliquer sur « mettre à jour », sans grand mystère.