realme va également cesser de vendre ses téléphones en Allemagne

Après que OPPO, OnePlus et vivo aient quitté le marché allemand, realme a été la dernière marque à suivre leurs traces.

Le realme 11 Pro+ est l’un des derniers mobiles lancés par la marque chinoise / Image : Rubén Ulloa

Quelques jours seulement après que vivo ait décidé de quitter le marché des smartphones en Allemagne suite à une demande de Nokia, la seule marque de smartphones du conglomérat chinois BBK Electronics qui restait à le faire, realme, aurait décidé de suivre leurs traces. C’est ce que ont révélé des cadres de l’entreprise au portail NextPit, qui affirment que realme quitte le marché allemand avec effet immédiat.

La décision a été prise pour la même raison qu’OPPO, OnePlus et vivo : une demande de Nokia, qui demandait aux marques du groupe BBK de payer une licence pour l’utilisation de la technologie brevetée par la société finlandaise.

Les mobiles de realme ne sont plus vendus en Allemagne

La nouvelle est sortie au grand jour seulement un jour après que realme ait célébré en Europe l’arrivée de deux de ses mobiles les plus importants de cette année, les realme 11 Pro et realme 11 Pro+. Actuellement, le site web de realme en Allemagne n’est plus accessible, et il n’est pas possible d’acheter les produits de la marque dans le pays.

Comme l’ont confirmé des représentants de l’entreprise, realme aurait décidé de rediriger le budget de sa filiale allemande vers d’autres filiales qui opèrent dans le marché européen dans le but de renforcer sa position dans des marchés importants pour l’entreprise, comme la France. En plus de cela, realme a confirmé que les propriétaires d’appareils de la marque continueront de bénéficier d’un support et d’un service de réparation lorsque cela sera nécessaire malgré l’absence d’activité officielle en Allemagne.

Avec la disparition de realme du marché allemand, toutes les marques du groupe BBK Electronics ont cessé d’opérer officiellement en Allemagne. Cependant, realme ainsi que les autres marques sont confiantes dans leur capacité à parvenir à un accord avec Nokia tôt ou tard pour pouvoir à nouveau commercialiser leurs produits dans le pays.