Téléchargez ici tous les fonds d’écran officiels des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Désormais, vous pouvez télécharger en haute résolution les fonds d’écran originaux des nouveaux smartphones de Google.

Render dévoilé du Google Pixel 8 en blanc

À ce stade de l’année, tous les regards sont tournés vers les smartphones haut de gamme qui ne sont pas encore arrivés sur le marché, mais que nous connaissons déjà. Dans cette optique, les téléphones parmi les plus attendus de 2023 sont les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dont nous avons déjà reçu des fuites qui montrent leur design repensé et qui confirment certaines de leurs spécifications telles que leurs écrans ou leurs caméras.

Eh bien, bien que les nouveaux porte-étendards de Google n’arriveront pas sur le marché avant l’automne, nous vous apportons grâce à nos amis d’Android Authority les fonds d’écran officiels des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour personnaliser votre écran d’accueil Android.

Téléchargez gratuitement et en haute qualité les fonds d’écran originaux des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Depuis la série Pixel 6, le géant américain a lancé une collection de fonds d’écran thématiques avec des versions conçues spécifiquement pour chaque variant de couleur des terminaux. La collection de fonds d’écran des Google Pixel 6, appelée « Bloom » et inspirée des fleurs, tout comme celle des Google Pixel 7, baptisée « Feathers » et basée sur les plumes d’oiseaux, ont été créées par Andrew Zuckerman, un cinéaste et photographe connu qui a également conçu les fonds d’écran des Google Pixel 8, dont le thème est les minéraux.

Étant donné que les nouveaux Google Pixel 8 et 8 Pro seront disponibles en quatre options de couleur chacun, Zuckerman a créé 8 fonds d’écran pour chacun des modèles, deux pour chaque tonalité, un pour le mode clair et un pour le mode sombre.

Vous pouvez également télécharger gratuitement tous les fonds d’écran des Google Pixel 8 et 8 Pro en haute qualité depuis le lien vers le dossier Google Drive que nous vous laissons ci-dessous.

➡️ Téléchargez les fonds d’écran de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Quoi qu’il en soit, si pour une raison quelconque, vous n’aimez pas les fonds d’écran des Pixel 8 et souhaitez donner un nouveau souffle à votre smartphone, nous vous recommandons de consulter notre compilation des meilleurs fonds d’écran pour mobile.