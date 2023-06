Voici les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass à la fin de juin: plusieurs peuvent être joués sur le cloud

Parmi les nombreuses propositions, l’un des ajouts les plus remarquables est Need for Speed: Unbound, l’un des jeux qui pourront être appréciés depuis le cloud.

Comme d’habitude, chaque mois qui passe, Xbox propose de nouveaux ajouts en ce qui concerne le Xbox Game Pass, ce qu’ils font généralement au début et à la fin de chaque mois, et c’est exactement ce qui s’est récemment produit. La plateforme de Microsoft est en fête après son Xbox Games Showcase 2023, un événement au cours duquel nous avons eu de nombreuses nouveautés et annonces des plus intéressantes, et ils ont maintenant confirmé la liste des jeux qui arrivent fin juin sur le service mentionné.

Si beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi nous vous en parlons, sachez que trois des jeux qui vont arriver sur Xbox Game Pass fin juin et début juillet pourront être appréciés avec Xbox Cloud Gaming, c’est-à-dire depuis le cloud. Comme vous le savez probablement, c’est quelque chose de disponible pour tous les utilisateurs qui sont abonnés à Game Pass Ultimate, le service premium de Microsoft.

Il y a 7 jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass pour clôturer le mois et 3 d’entre eux seront disponibles depuis le cloud

Parmi les nouveaux ajouts au service Xbox, on peut trouver plusieurs titres indépendants. De manière générale, on peut dire aussi que nous allons trouver un catalogue varié avec des jeux d’action, des aventures narratives et d’autres jeux d’arcade rétro. Maintenant, si vous nous demandez de mettre en avant une proposition, nous devons mentionner Need for Speed: Unbound, le dernier opus de la célèbre saga de course automobile d’EA, qui arrive sur EA Play (disponible avec Xbox Game Pass Ultimate).

À première vue, ce n’est peut-être pas le meilleur mois pour Game Pass, mais on ne peut pas non plus dire que ce soit une mauvaise sélection, honnêtement. Cela dit, voyons maintenant quels jeux arrivent sur le service de Microsoft ces derniers jours de juin et premiers jours de juillet 2023.

À partir du 22 juin, arriveront sur le service Xbox Need for Speed Unbound (Cloud, PC, Xbox Series X|S et, dans ce cas, EA Play) et The Bookwalker (Consoles et PC). Puis, le 27 de ce mois-ci, arrivent Bramble: The Mountain King (Cloud, consoles et PC) et F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC et Xbox Series X|S), tandis que le 29 sortira Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Consoles et PC). En entrant dans juillet, plus précisément le 3, nous pourrons profiter de Arcade Paradise (Consoles et PC) et enfin, le 5 juillet, Sword and Fairy: Together Forever (Consoles et PC) arrivera.

Si vous voulez avoir plus de détails sur la news et connaître les titres qui quittent Xbox Game Pass fin de ce mois-ci, et d’autres nouveautés, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil sur le site de Xbox Wire, où vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur l’écosystème et les services de Microsoft.