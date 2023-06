Ce Samsung Galaxy A, datant de deux ans, reçoit une importante mise à jour de sécurité.

La mise à jour de sécurité de mai est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A32 5G aux États-Unis avec la version du micrologiciel A326U1UESADWE3.

Le Samsung Galaxy A32 5G dans ses quatre couleurs disponibles

Malgré le déploiement par Samsung de la mise à jour Android de juin sur une trentaine de terminaux de sa gamme, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, le fabricant coréen n’oublie pas les téléphones les plus modestes et continue de les mettre à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023.

Un bon exemple en est que, comme le confirment nos collègues de SamMobile, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de mai sur son premier smartphone bon marché avec un écran de 90 Hz, le Samsung Galaxy A32 5G.

Le Samsung Galaxy A32 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

La mise à jour de sécurité de mai 2023 est déjà disponible sur les modèles débloqués par l’opérateur des Samsung Galaxy A32 5G aux États-Unis, dont le numéro de modèle est SM-A326U1. Il est prévu que cette mise à jour soit également disponible pour les modèles des autres pays du monde au cours des prochaines semaines.

Ce nouveau logiciel est déployé sur ces terminaux avec la version du micrologiciel A326U1UESADWE3 et comprend le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 72 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, dont 6 ont été classées comme critiques, 56 sont d’une importance élevée et les 10 restantes sont d’une priorité modérée.

De plus, ce correctif de sécurité d’Android résout également quelques erreurs détectées dans l’interface utilisateur, One UI et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Une fois que cette mise à jour sera disponible au niveau mondial, vous pourrez vérifier si elle est déjà disponible en accédant aux Paramètres de votre téléphone et en sélectionnant la section Mise à jour logicielle.

Dès que ce nouveau micrologiciel apparaîtra, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour appliquer cette mise à jour de sécurité sur votre Galaxy A32 5G.