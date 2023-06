Le projecteur Auking V30 est maintenant disponible à seulement 169,99 $

Avec l’avènement des téléviseurs grand écran à haute résolution abordables, il semblerait que les jours des projecteurs soient comptés. Mais ce n’est certainement pas le cas, car les projecteurs ont encore quelques atouts dans leur manche. Et pas seulement les modèles haut de gamme super chers. Car même si les téléviseurs haute résolution offrent une luminosité et une qualité d’image supérieures, essayez d’en emporter un pour pouvoir les transporter facilement partout. Ou de créer un écran géant n’importe où et à votre convenance. Et avec des modèles comme le nouveau Auking V30, vous aurez également une offre parfaite à vos côtés.

L’Auking V30 peut vraiment vous surprendre, car pour son prix, il offre vraiment de nombreuses fonctionnalités. Il est assez compact, vous pouvez donc vraiment l’utiliser pour des présentations de bureau improvisées ou des soirées cinéma improvisées. Avec une résolution native de 1080p et une prise en charge de la 4K, l’image restera de qualité, aidée par une luminosité de 480 ANSI lumens et un contraste de 15000:1. Ce qui en fait l’un des projecteurs les plus lumineux de sa catégorie. Et vous pouvez presque instantanément créer un écran massif de 400″ n’importe où également.

Fonctionnalités supplémentaires pour votre confort

Les projecteurs abordables ont parfois du mal avec les options de personnalisation de l’image, mais ce n’est pas le cas de l’Auking V30. Équipé de la correction de trapèze unique 4P/6D et d’un zoom de 50%, vous pouvez ajuster l’écran parfaitement. Et avec la puce Bluetooth 5.1 bidirectionnelle Wi-Fi double bande 5G/2.4G, vous disposez également de options de connexion sans fil faciles. Mais bien sûr, cela n’est qu’une avenue de connectivité, car il dispose également de deux ports HDMI, deux ports USB, AV et 3,5 mm. Vous pouvez donc l’utiliser avec n’importe lequel de vos gadgets, des téléphones et tablettes aux consoles de jeux. La lampe LED à économie d’énergie devrait également durer jusqu’à 100 000 heures. Que demander de plus ?

Accessoires bonus gratuits et prix avantageux en plus

Le package comprend également des accessoires de valeur réelle en bonus. En effet, l’Auking V30 est fourni avec un trépied et un écran de 100″, vous pouvez donc l’installer presque immédiatement. Le rapport qualité/prix parfait est encore plus mis en valeur avec l’offre promotionnelle actuelle sur Amazon, où vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Avec l’adhésion Prime, le prix passe à seulement 199,99 $ et le coupon interne de 30 $ le réduit encore davantage. Alors que diriez-vous d’un projecteur mobile avec autant de fonctionnalités pour seulement 169,99 $ ? N’hésitez plus et procurez-vous-en un dès maintenant !

