Ce malware Android peut prendre en otage votre téléphone portable dans son intégralité : c’est un cheval de Troie et une ‘botnet’ réunis.

Un nouveau logiciel malveillant appelé ‘Daam’ sévit en Inde avec des vols d’informations et des prises d’otages d’appareils.

Nous avons déjà un bon guide de sécurité sur Android et nous vous avons même expliqué comment supprimer les virus de vos téléphones mobiles, mais rien n’est suffisant dans ce monde moderne et ultra-connecté dans lequel nous vivons, où la sécurité informatique est un problème pour tous et où les mafias ne cessent d’inventer et de créer de nouveaux logiciels malveillants et virus de plus en plus puissants, malheureusement plus capables et de plus en plus difficilement détectables.

Le dernier à rejoindre la liste a été présenté par les collègues de Wired il y a quelques jours, il s’appelle ‘Daam’ et fait des ravages en Inde, qui est finalement le marché le plus émergent de l’industrie mobile à l’échelle mondiale et donc un foyer de problèmes avec des millions d’utilisateurs encore novices dans le domaine des smartphones.

Comme le rapportent les sources, ‘Daam’ est à la fois un cheval de Troie et un réseau de robots combinés dans une seule application malveillante, capable de se cacher des antivirus actuels derrière une application quelconque de provenance douteuse, pouvant voler les données des utilisateurs tout en étant capable de prendre en otage complètement un téléphone mobile.

Il est si dangereux qu’en raison de sa propagation, une alerte nationale a été activée en Inde pour avertir les utilisateurs, car les possibilités malveillantes de ‘Daam’ incluent l’enregistrement de touches, l’enregistrement d’appels, la collecte d’historiques d’appels, de messages et de navigateur Internet, les captures d’écran, les modifications des paramètres de base de l’appareil par exemple pour accorder et supprimer des autorisations, le cryptage des données, etc.

Mais ce n’est pas seulement le vol de données que ce virus sait faire, car en plus d’être un cheval de Troie, ‘Daam’ est un réseau de robots complet qui peut utiliser tous les appareils infectés comme une armée bien coordonnée, pouvant augmenter artificiellement le trafic d’un site Web, réaliser des attaques de déni de service (DDoS) coordonnées, télécharger des applications et afficher de la publicité massivement, et bien d’autres choses toutes aussi néfastes.

Vous voyez déjà que c’est dangereux, alors faites attention car l’Inde est très vaste et les virus se propagent très rapidement, surtout lorsque nous téléchargeons des applications ou des jeux d’origine douteuse sur des places de marché tierces où il n’y a pas un contrôle spécifique des contenus publiés.

Comment savoir si vous êtes infecté par un logiciel malveillant similaire à celui-ci n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît, cependant nous pouvons le détecter si nous constatons une consommation excessive de la batterie, si certaines options et configurations du téléphone changent automatiquement ou si des annonces apparaissent automatiquement là où elles n’apparaissaient pas auparavant ou dans des applications où elles ne sont pas attendues ou indiquées dans Google Play.

De toute façon, vous êtes votre meilleur antivirus, alors soyez prudents et ne cliquez pas sur des liens suspects, ne téléchargez pas de fichiers provenant d’expéditeurs inconnus et surtout n’installez pas d’APK provenant de stores douteux car ils peuvent apporter de mauvaises surprises.