Qu’est-ce qui changera vraiment avec la nouvelle réglementation de l’UE sur les batteries ?

Les nouvelles réglementations de l’UE ne ramèneront pas les téléphones portables avec des batteries amovibles d’antan, du moins cela ne devrait pas être le cas… Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir !

Les entrailles d’un iPhone avec sa batterie en premier plan : Apple la fixe avec des adhésifs.

Mettons les points sur les i. Car oui, l’Union européenne a adopté sa nouvelle réglementation environnementale pour les appareils électroniques avec un chapitre spécifique sur « Les piles et batteries et leurs déchets » qui a suscité des réactions vives et beaucoup de confusion, mais après lequel personne ne s’est mis à la tâche pour vous expliquer clairement ce que indique l’annonce de l’UE et les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur d’ici 2027.

Tout d’abord, non. Les téléphones portables avec batterie amovible ne vont pas revenir. Du moins pas totalement tels que nous les connaissions.

Nous nous sommes tous dépêchés de l’affirmer, nous y compris, qu’en effet, en 2027, les smartphones et les tablettes avec batteries amovibles reviendraient. Mais en réalité, ce n’est pas ce que dit le texte adopté par l’Union européenne, il est donc nécessaire de préciser un peu ce que Bruxelles entend par là.

Les batteries qui peuvent être retirées et remises en quelques secondes ne reviendront pas, pas plus que les coques en polycarbonate d’antan, du moins pas pour tous les appareils.

L’idée originale est de réduire autant que possible l’obsolescence programmée pour les appareils ayant une durée de vie, en mettant notamment à disposition des utilisateurs la possibilité de les réparer et de remplacer facilement les composants, même à domicile, en utilisant des pièces de rechange d’origine et des guides détaillés qui devront être mis à la disposition des utilisateurs.

Ainsi, et sachant que les batteries sont justement l’un des composants les plus délicats, ce texte va un peu plus loin dans cette idée en se référant précisément aux accumulateurs d’énergie, qui à partir de 2027 devront être montés sans vis spéciales ni adhésifs de fixation, nous permettant de les remplacer facilement avec des outils courants.

Ce que les nouvelles réglementations définissent clairement, c’est que tous les fabricants devront installer des vis communes et éviter les adhésifs, de manière à ce que le remplacement de la batterie en particulier soit extrêmement facile à effectuer.

Cela ressemble à ce que nous connaissions déjà, cela ne change pas beaucoup, donc les batteries amovibles d’antan ne reviendront pas sous des capots en polycarbonate, ou du moins elles ne le feront pas dans toutes les gammes et qualités. Ce qu’il y aura, c’est la nécessité de faciliter l’accès, nous verrons donc comment ces règlements s’adaptent à la nécessité d’installer des vis communes et de ne pas utiliser d’adhésifs, ce qui est essentiel pour les certifications IPxx de résistance aux liquides.

De plus, pour compléter les informations les plus importantes du nouveau texte adopté par l’Union européenne, il est fait beaucoup plus d’accent sur les passeports numériques qui contrôlent la production de batteries et la façon dont elles sont recyclées après leur durée de vie.

Ainsi, des règles sont définies qui concernent les composants d’accumulation d’énergie de leur production jusqu’à leur retrait, y compris leur recyclage et l’inspection ou l’élimination des défectueux ou des irréparables. Cela ne concerne pas seulement les téléphones portables, mais aussi les voitures électriques, les trottinettes, les motos, les vélos et en général tout produit incorporant des batteries, y compris les machines industrielles.

Ce passeport devra inclure des informations sur la capacité de la batterie, ses performances, sa durabilité et sa composition chimique, ainsi qu’une symbolique spécifique pour sa collecte sélective et son recyclage. Quelque chose d’extrêmement important car les déchets électroniques étaient recyclés de manière totalement incontrôlée parmi les autres déchets.

Nous n’allons pas nous étendre davantage. Nous avons déjà donné quelques indications et nous espérons que ces informations vous éclaireront un peu sur ce qui se passera en 2027, ce qui ne signifiera pas (ou du moins ne devrait pas signifier) le retour des téléphones plus performants avec des coques en polycarbonate amovibles et des batteries interchangeables… Nous verrons ce que l’avenir proche nous réserve !