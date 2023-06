Le dirigeant d’Apple en « apprentissage automatique nouvelle génération » quitte pour une organisation à but non lucratif axée sur l’intelligence artificielle.

Ali Farhadi, l’un des principaux cadres de l’apprentissage automatique d’Apple, quitte l’entreprise pour devenir PDG de l’Allen Institute of Artificial Intelligence. Farhadi a rejoint Apple en 2020 après l’acquisition de la startup qu’il a fondée, Xnor․ai, dans une transaction évaluée à environ 200 millions de dollars.

Le mouvement a été annoncé aujourd’hui par l’Allen Institute of Artificial Intelligence, plus connu sous le nom d’AI2. Cette organisation à but non lucratif a été fondée par Paul Allen en 2014 et se concentre sur l’intelligence artificielle et l’ingénierie à fort impact « pour le bien commun ».

Farhadi sera PDG de l’AI2. C’est un retour à ses racines, car Xnor․ai a été initialement créée à partir du programme d’incubateur de start-up d’AI2, puis a été acquise par Apple en 2020 (via GeekWire).

Dans une déclaration sur ce mouvement, Farhadi a déclaré:

Alors que nous sommes confrontés à des changements sans précédent dans le développement et l’utilisation de l’IA, je ne peux pas penser à un meilleur moment pour revenir à l’AI2 en tant que PDG. Aujourd’hui, plus que jamais, le monde a besoin d’une recherche en IA vraiment ouverte et transparente, ancrée dans la science et un lieu où les données, les algorithmes et les modèles sont ouverts et accessibles à tous. Je pense que cette approche radicale de l’ouverture est essentielle pour construire la prochaine génération d’IA. Les chercheurs et ingénieurs de classe mondiale de l’AI2 sont idéalement placés pour diriger cette nouvelle approche ouverte et fiable du développement de l’IA.

Comme c’est généralement le cas lorsque qu’une start-up est acquise par Apple, il y a peu de détails sur le processus de transition ou sur l’emplacement des employés de Xnor․ai chez Apple. Farhadi aurait dirigé les « efforts d’apprentissage automatique de nouvelle génération » d’Apple lorsqu’il était à l’entreprise.

L’équipe de stratégie d’apprentissage automatique et d’IA d’Apple est dirigée par John Giannandrea, ancien cadre de Google qui a rejoint Apple en 2018. Depuis l’arrivée de Giannandrea chez Apple, les équipes d’IA et d’apprentissage automatique de l’entreprise ont connu plusieurs changements et restructurations.

L’apprentissage automatique joue un rôle vital dans de nombreux produits d’Apple, allant des fonctionnalités de santé de l’Apple Watch aux fonctionnalités d’intelligence intégrées et plus encore. Giannandrea ne s’exprime pas souvent dans la presse, mais lors d’une entrevue en 2020, il a souligné la dépendance d’Apple à l’égard de l’apprentissage automatique et la manière dont cette technologie permet à l’entreprise d’avoir une position ferme en matière de confidentialité des utilisateurs.

Source: Twitter, Instagram et Mastodon. Connectez-vous sur Discord de Netcost-security.fr.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :