Le nouveau roi du milieu de gamme-premium baisse déjà de prix : 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire et caméra de 200 MP.

Design premium, écran de qualité exceptionnelle, appareil photo 200 mégapixels et bonne autonomie avec charge rapide de 100W sur ce smartphone que nous recommandons.

Première grande remise pour le mobile appelé à diriger la moyenne-premium pour sa grande qualité.

Le nouveau roi de la gamme moyenne-premium est sorti le mardi 20 juin en vente, et vous pouvez déjà l’acheter à un prix plus bas. Nous avons eu l’occasion de l’analyser pendant quelques jours et la vérité est que c’est une véritable bête. Il s’agit du realme 11 Pro+ 5G, un smartphone qui nous semble exceptionnel par sa qualité extrêmement élevée. Attention, pendant quelques jours, vous pouvez l’acheter à un prix plus bas, seulement 469,99 euros sur Amazon dans une version incroyable avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.

Le prix de vente recommandé pour ce smartphone est de 519 euros, prix auquel il reviendra lorsque ce mois de juin sera terminé. Vous avez donc quelques jours pour profiter de la remise et l’obtenir pour 50 euros de moins. Cette offre est également disponible chez PcComponentes, MediaMarkt et Ebay, vous pouvez donc choisir votre store préféré pour acheter un téléphone de grande qualité pour de nombreuses années.

L’analyse de ce realme 11 Pro+ 5G nous a permis de confirmer qu’il a un design premium, l’un des meilleurs écrans du segment, un appareil photo brutal de 200 mégapixels et une bonne autonomie avec une charge rapide de 100W. En résumé, nous lui avons donné une note de 90 sur 100, ce qui vous donne une idée de sa qualité.

realme 11 Pro+ 5G, un achat exceptionnel qui voit déjà son prix baisser

Le realme 11 Pro+ 5G est disponible en noir -Astral Black- et beige -Sunrise Beige-. Ce dernier est celui qui a la meilleure qualité, avec un dos en similicuir qui offre une sensation plus « premium » que celui de couleur noire. De plus, c’est un appareil fin, léger et confortable qui est très agréable à utiliser.

Si nous examinons son écran, nous découvrons un écran OLED de 6,7 pouces, une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 nits. Selon notre propre expérience, nous pouvons vous assurer qu’il s’agit d’un écran de grande qualité, les images sont très bien rendues. De plus, il est accompagné de deux haut-parleurs stéréo qui offrent une bonne qualité sonore.

Le MediaTek Dimensity 7020 est le processeur qui apporte la puissance, accompagné d’une équipe de luxe composée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Cette combinaison permet que les performances soient bonnes quelles que soient les applications que nous exécutons, l’expérience est également satisfaisante lorsqu’il s’agit de jeux et d’autres tâches lourdes. Il convient également de noter que ce processeur est équipé d’un modem 5G, nous avons donc ici l’un des téléphones realme avec 5G.

Parmi les points forts du realme 11 Pro+ 5G, on trouve également la qualité impressionnante de son appareil photo arrière de 200 mégapixels. Avec lui, vous pourrez prendre des photos riches en détails, avec des couleurs vives et une large plage dynamique. En fait, cet appareil photo est à la hauteur des objectifs des téléphones beaucoup plus chers. À ses côtés, il y a un ultra grand angle de 8 mégapixels, l’un des meilleurs que nous ayons testés sur un smartphone à 500 euros. De plus, l’appareil photo avant de 32 mégapixels fait également un excellent travail avec les selfies.

➡️ Voir l’offre realme 11 Pro+ 5G

Enfin, mais non moins important, l’appareil est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui rend également son achat intéressant. En général, vous pourrez utiliser l’appareil pendant deux jours sans aucun problème. Il est compatible avec une charge rapide impressionnante de 100W, la batterie se charge donc entièrement en moins d’une demi-heure. Le chargeur de 100W est inclus dans la boîte, un autre avantage.

Le realme 11 Pro+ 5G est un téléphone créé pour diriger la gamme moyenne, et il y parvient. Il a une qualité exceptionnelle et l’expérience avec lui est excellente, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’il est moins cher. Gardez à l’esprit que pendant quelques jours, vous pouvez l’acheter pour 469 euros dans des stores tels qu’Amazon et PcComponentes, profitez de l’offre avant qu’elle ne se termine.

