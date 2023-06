Samsung te facilitera enfin la vie pour réparer ton portable toi-même

Samsung étend son programme Self-Repair à toute l’Europe.

Emulez le grand JerryRigEverything chez vous avec le programme Self-Repair

Il y a un an tout juste, nous mentionnions comment Samsung travaillait sur un plan d’autoréparation pour ses appareils Galaxy, ce qui permettait aux utilisateurs de réparer eux-mêmes certains des téléphones de la marque. Eh bien, un an plus tard et après que le programme se soit déjà étendu aux États-Unis et à la Corée du Sud, il semble qu’il soit enfin temps pour la vieille Europe.

Dans un communiqué officiel, Samsung vient d’annoncer qu’il étend son programme Self-Repair à toute l’Europe, y compris des pays tels que l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et oui, la France aussi.

La France est parmi les pays chanceux : voici comment fonctionne Samsung Self-Repair

Grâce à ce programme, vous pourrez vous sentir comme le célèbre JerryRigEverything tout en réparant votre Samsung Galaxy vous-même. Pour cela, la marque mettra à disposition des utilisateurs une série de kits de réparation et de pièces d’origine qui pourront être utilisés pour prolonger la durée de vie des appareils.

Il convient de préciser que pour le moment, le programme ne concerne qu’un nombre limité de téléphones et d’ordinateurs portables Samsung. Il est possible de réparer uniquement les Samsung Galaxy S20, S21, S22 et les Samsung Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Néanmoins, la marque a insisté sur le fait qu’elle travaille pour que de plus en plus d’appareils puissent faire partie du programme d’autoréparation.

Nous nous engageons à étendre l’accès à notre programme d’autoréparation dans le monde entier, tout en améliorant la réparabilité de nos produits.

Après avoir été testé aux États-Unis et en Corée du Sud, Samsung travaillera avec les principaux distributeurs de pièces détachées en Europe, tels que ASWO ou 2Service, dans le but de mettre en place le programme de la meilleure façon possible.

Outre la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, Samsung Self-Repair sera également disponible aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Unis, en Pologne et en Suède, permettant aux utilisateurs de la marque de remplacer l’écran du téléphone, les ports de charge ou le verre arrière du téléphone. Il en va de même pour les propriétaires d’un Galaxy Book Pro, qui auront accès à jusqu’à sept pièces d’origine pour leurs appareils.

Toutes les informations complètes sur le programme sont disponibles sur le site web de Samsung, où il est déjà possible d’acheter des pièces détachées des modèles mentionnés précédemment à des prix allant de 30 à 160 euros, ainsi que d’accéder à différents manuels et tutoriels vidéo pour démonter et remonter les appareils.