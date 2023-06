Un des meilleurs lecteurs vidéo pour Android est gratuit pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs lecteurs vidéo du Play Store sans dépenser un centime, profitez-en !.

L’application Reproductor de video HD Pro peut être téléchargée gratuitement, mais seulement pour une durée limitée!

Si vous êtes habitué à parcourir le Google Play Store à la recherche d’applications payantes gratuites pour une durée limitée, aujourd’hui est votre jour de chance car nous allons vous dire comment obtenir l’un des meilleurs lecteurs vidéo pour Android gratuitement, bien que vous deviez vous dépêcher car cette promotion ne sera valable que pendant quelques heures.

Nous parlons de Reproductor de video HD Pro, une application de lecture de vidéos pour Android qui a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois et qui a l’une des notes les plus élevées du Play Store, 4,8 sur 5.

Reproductor de video HD Pro est gratuit pour une durée limitée

Reproductor de video HD Pro est un lecteur vidéo complet pour Android capable de lire des clips en Ultra HD et en 4K et compatible avec une grande variété de formats tels que AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, 3GP, M4V, MOV, TS, MPG ou FLV.

De plus, cette application dispose d’un design simple et minimaliste qui facilite son utilisation, ainsi que d’un égaliseur à 5 bandes et d’un réglage des graves et des aigus qui vous permettront de jouer les clips avec la meilleure qualité audio possible.

Par ailleurs, avec cette application, vous pourrez lire des vidéos dans une fenêtre contextuelle, de sorte que vous pourrez regarder un clip tout en consultant vos e-mails ou en naviguant sur Internet, et protéger les vidéos les plus privées avec un code PIN ou un mot de passe afin que personne ne puisse y accéder sans votre permission.

Reproductor de video HD Pro est une application payante qui coûte normalement 3,49 euros, mais vous pouvez la télécharger gratuitement au cours des prochaines heures. Cette application est compatible avec tous les appareils Android dotés d’une version supérieure à Android 5.0 et ne comporte aucun achat intégré, vous pourrez donc profiter de toutes les fonctionnalités de ce magnifique lecteur vidéo sans rien payer de plus.

