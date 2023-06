iOS 17 peut vous dire ce qui ne va pas avec votre voiture en utilisant Visual Lookup

iOS 17 comprend des améliorations importantes pour Visual Look Up, la fonctionnalité d’Apple qui identifie les objets sur les photos que vous prenez et vous montre plus d’informations à leur sujet. Dans le cadre d’iOS 17, cette fonctionnalité a été étendue pour reconnaître certains des symboles les plus courants sur le tableau de bord de votre voiture.

Cela comprend des icônes allant des voyants d’avertissement aux symboles déconcertants pour des choses comme les bouches d’aération, le dégivrage, et plus encore.

iOS 17 peut vous en dire plus sur les voyants d’avertissement de votre voiture

Sur le site de prévisualisation d’iOS 17, Apple met en avant quelques améliorations à venir pour Visual Look Up cette année :

Trouvez des recettes pour des plats similaires à partir d’une photo.

Recherchez ce que vous venez de soulever : lorsque vous soulevez un sujet à partir d’une photo, vous pouvez rechercher des informations à son sujet directement à partir du menu d’appel.

Visual Look Up dans les vidéos : mettez la vidéo en pause sur n’importe quelle image et appuyez sur l’icône d’information pour rechercher un sujet.

Cependant, ce qu’Apple ne mentionne pas, c’est l’extension de Visual Look Up pour reconnaître les symboles de voiture grâce à iOS 17. Ce changement a été repéré par des utilisateurs sur Reddit plus tôt ce mois-ci. J’ai décidé de le tester aujourd’hui et j’ai été impressionné par son bon fonctionnement. Il peut même identifier plusieurs symboles et icônes dans la même image, donc si le tableau de bord de votre voiture s’illumine comme un arbre de Noël, Visual Look Up s’en occupe.

Après que Visual Look Up ait identifié les symboles sur votre image, iOS 17 vous propose des liens rapides pour en savoir plus sur chaque symbole dans Safari. Directement dans l’application Photos, il vous donne le nom de l’icône et une brève description de sa signification.

La fonctionnalité des symboles automobiles dans iOS 17 est capable de reconnaître un large éventail de symboles. Cela comprend les voyants d’avertissement du tableau de bord, les symboles pour le contrôle climatique, les options des phares, le dégivrage, et bien plus encore.

Pour accéder à Visual Look Up, utilisez l’application Photos sur votre iPhone et appuyez sur une image. Si iOS 17 a identifié des symboles, vous verrez une icône spéciale dans la barre d’outils inférieure. Dans le cas des symboles automobiles, cette icône ressemblera à un volant. Vous pouvez également appuyer sur l’icône « i », si ce symbole de volant ne s’affiche pas automatiquement.

Ceci est un ajout très utile pour les utilisateurs d’iOS 17, surtout pour les personnes qui conduisent une BMW. iOS 17 est actuellement en phase de test bêta pour les développeurs, avec une version bêta publique prévue pour juillet. iOS 17 sera disponible pour tous en septembre.

