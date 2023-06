Tous ces Samsung Galaxy sont prêts à être mis à jour vers Android 14 et One UI 6.0

Voici les 38 dispositifs de la marque coréenne qui sont assurés de recevoir la mise à jour vers One UI 6 et Android 14.

Découvrez les téléphones Samsung qui recevront très probablement One UI 6 avec Android 14

Maintenant que Samsung a tenu sa promesse de mettre à jour la grande majorité de ses téléphones et tablettes vers Android 13 avec One UI 5, le géant coréen prépare déjà l’arrivée de la nouvelle version de One UI, One UI 6, qui sera bien sûr basée sur Android 14.

Eh bien, même si Samsung n’a pas encore lancé le programme bêta de One UI 6.0, ce qui arrivera probablement le mois prochain, le site spécialisé SamMobile a dressé une liste des dispositifs Samsung éligibles à la mise à jour vers Android 14 et One UI 6.

Voici les téléphones et tablettes Samsung qui recevront One UI 6.0 et Android 14

Comme nous l’expliquent les gars de SamMobile, la politique de mises à jour de Samsung s’est simplifiée à tel point qu’il est vraiment facile de déterminer quels appareils recevront One UI 6.0 avec Android 14. Cela s’explique par le fait que les modèles les plus marquants et les plus récents des séries Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A reçoivent 4 ans de mises à jour du système d’exploitation, tandis que les autres reçoivent jusqu’à un maximum de 3 versions d’Android.

Sans plus tarder, voici la liste des 38 dispositifs Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.0, organisés en fonction de la série à laquelle ils appartiennent :

Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy F

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F23

Samsung Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy XCover

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

