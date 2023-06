Ainsi va changer ton Xiaomi avec MIUI 13 lorsqu’il se met à jour vers MIUI 14

En tant que journaliste, voici la traduction de l’article tech en conservant les balises HTML :

Beaucoup d’entre vous continuent de recevoir la mise à jour de MIUI 14 pour vos appareils Xiaomi, car la société chinoise déploie actuellement son nouveau système d’exploitation sur de nombreux modèles. Si vous ne l’avez pas encore reçu, il est bon de savoir ce que vous trouverez une fois que vous l’aurez mis à jour, et c’est précisément ce que nous vous présentons dans cet article.

En effet, nous allons vous présenter toutes les nouveautés que Xiaomi a introduites dans MIUI 14 par rapport à MIUI 13, afin que vous puissiez exprimer pleinement les capacités de votre smartphone et profiter des petites astuces cachées offertes par cette nouvelle interface personnalisée.

Maintenant, vous pourrez sélectionner la quantité de RAM virtuelle que vous souhaitez utiliser

Une des grandes nouveautés introduites par Xiaomi dans MIUI 13 était la possibilité d’étendre la mémoire RAM grâce à une RAM virtuelle qui fournissait des performances supplémentaires grâce à la mémoire interne de l’appareil. Le problème était qu’il n’était pas possible de choisir la quantité de mémoire que vous souhaitiez lui consacrer, mais cela fait partie du passé.

Grâce à MIUI 14, vous pourrez désormais étendre cette RAM de 2 à 5 Go en fonction de vos besoins, et certains modèles haut de gamme pourront même atteindre 8 Go via les paramètres du terminal lui-même. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, cette configuration est très simple à effectuer.

Reconnaissance de texte dans n’importe quelle image en maintenant simplement le doigt appuyé

Sans aucun doute, l’une des nouveautés les plus intéressantes et utiles que vous trouverez dans MIUI 14 est la possibilité de sélectionner du texte dans n’importe quelle image que vous avez stockée dans la galerie. Cela est activé par défaut, mais nous vous recommandons quand même de vérifier dans les paramètres de la galerie si c’est bien le cas.

Une fois que vous l’avez fait, il vous suffira de maintenir votre doigt sur le texte que vous souhaitez sélectionner dans une image, et le système le reconnaîtra sans aucun problème. Vous pourrez faire glisser le sélecteur pour choisir la partie que vous souhaitez, et bien sûr, le copier pour l’utiliser dans n’importe quelle autre application.

Jusqu’à 25 % d’espace système en moins

Un élément totalement invisible lorsque vous installez cette version de MIUI, mais qui est assez important pour améliorer votre expérience avec le système, est la réduction de l’espace occupé par celui-ci. Comme l’a annoncé Xiaomi lors de sa présentation, MIUI 14 occupe 25 % d’espace de moins par rapport à MIUI 13.

Cela est principalement dû à la suppression de certains éléments qui n’apportaient pas grand-chose dans une utilisation quotidienne, ainsi qu’à l’optimisation du système lui-même. Cela se remarque beaucoup sur les smartphones d’entrée de gamme. En effet, à la fois la fluidité de l’interface et la consommation d’énergie ont été considérablement réduites, ce qui en fait un élément important mais invisible à première vue.

Nouveaux icônes personnalisés, mais seulement sur Android 13

Il est important de noter que MIUI 14 n’est pas toujours basé sur la dernière version d’Android 13, et cela a certaines conséquences. L’une d’entre elles est la possibilité de changer les couleurs de certains icônes du système, une personnalisation qui n’est pas disponible sur les téléphones avec des ROM basées sur Android 12.

C’est un ajustement qui ne va pas changer votre vie, mais qui apporte une touche esthétique intéressante à nos smartphones. De plus, sa configuration est extrêmement simple, il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et allez dans « Écran d’accueil ».

Cliquez sur « Taille de l’icône ».

Appuyez sur « Couleur de fond » et sélectionnez le style que vous souhaitez parmi les quatre variantes disponibles.

