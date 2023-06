WhatsApp annonce 2 nouvelles fonctionnalités de confidentialité de manière officielle

WhatsApp améliore la confidentialité de ses applications avec la possibilité de désactiver les appels d’inconnus et la vérification rapide de la confidentialité.

Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité de WhatsApp sont déjà disponibles pour tous les utilisateurs

La confidentialité a toujours été l’un des principaux points faibles de WhatsApp et c’est pourquoi, au fil du temps, l’application appartenant à Meta s’est efforcée d’améliorer cet aspect en intégrant de nouvelles options de sécurité à sa plateforme telles que le « mode furtif », une fonction qui vous permet de masquer votre statut en ligne, ou la possibilité de verrouiller les discussions individuelles ou de groupe avec un mot de passe ou votre empreinte digitale.

Mais comme WhatsApp sait qu’il lui reste encore beaucoup à faire, l’application de messagerie instantanée a annoncé, sur son blog officiel, l’arrivée de deux nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui vous permettront de vous sentir plus en sécurité sur sa plateforme.

WhatsApp vous permet de désactiver les appels d’inconnus et de vérifier le niveau de confidentialité de votre compte

La première grande nouveauté annoncée par WhatsApp en matière de confidentialité est une nouvelle option qui vous permettra de désactiver les appels d’inconnus. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez avoir un meilleur contrôle sur les appels que vous recevez via WhatsApp et désactiver automatiquement les appels indésirables, les appels suspects et tout appel en provenance d’une personne qui ne figure pas dans votre liste de contacts.

Il est important de noter que cette fonctionnalité ne rejette pas les appels, elle les met simplement en sourdine, de sorte qu’ils seront enregistrés dans votre historique au cas où il s’agirait de quelque chose d’important et que vous auriez besoin de rappeler.

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre application WhatsApp, d’entrer dans la section Confidentialité, de toucher le bouton Appels et d’activer l’interrupteur à droite de l’option Désactiver les appels des numéros inconnus.

Ensuite, les responsables de WhatsApp ont également ajouté une vérification rapide de la confidentialité qui vous permettra de connaître toutes les options de sécurité disponibles.

Ainsi, lorsque vous accédez à la section Confidentialité, une fenêtre intitulée Vérification de la confidentialité apparaît en haut de l’écran, et si vous cliquez sur le bouton Démarrer la révision, vous accédez à une page où vous pouvez passer en revue tous les paramètres de confidentialité que vous pouvez configurer sur votre compte WhatsApp.

Enfin, l’application de messagerie a également profité de l’occasion pour présenter, dans une vidéo que nous vous laissons ci-dessus, une nouvelle fonctionnalité de confidentialité à venir. Il s’agit des messages privés, une nouvelle forme de communication dotée de plusieurs niveaux de protection pour « que les amis et les proches sachent qu’ils disposent d’un espace sécurisé où ils peuvent s’exprimer ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :