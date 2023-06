Après le téléphone portable et les écouteurs, arrive le câble de chargement transparent

Carl Pei, fondateur de Nothing, a révélé à quoi ressemblera le câble de charge du prochain Phone (2) avant la présentation officielle du téléphone.

Il a été révélé que le câble de charge du Nothing Phone (2) aura des éléments transparents

De nombreux utilisateurs aiment voir les entrailles de leurs appareils de divertissement lorsqu’ils sont en marche. C’est-à-dire que dans le domaine du jeu, par exemple, les manettes et autres périphériques transparents sont des produits qui sont généralement très appréciés et convoités par les joueurs, surtout ceux qui aiment particulièrement l’électronique. D’autre part, bien que moins courant dans le secteur des téléphones portables, il existe également quelques propositions qui adoptent cette esthétique.

Plus précisément, nous parlons de Nothing, une entreprise qui semble prête à adopter cette décision de conception pour les accessoires de son prochain smartphone. Dans ce cas, bien que la société connaisse déjà l’expérience de nous proposer un téléphone portable et des écouteurs transparents, c’est maintenant au tour du câble de charge du nouveau Nothing Phone (2), bien que l’on puisse dire que ce sont ses connecteurs qui seront dotés d’un design transparent.

Le Nothing Phone (2) sera livré avec un câble de charge avec des éléments transparents

Bien que le Nothing Phone (2) soit officiellement révélé le 11 juillet prochain, une image partagée sur Twitter par le fondateur de l’entreprise a révélé l’apparence du câble. Il convient de mentionner que le câble restera blanc, mais ses connecteurs seront fabriqués en plastique transparent placé sur un matériau grisâtre sur lequel on peut également voir le logo de Nothing. De plus, sur l’image partagée par Carl Pei lui-même, que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes, on peut également voir une rangée de six petits cercles dont on ne connaît pas la finalité, bien que certains médias spéculent sur la possibilité qu’il s’agisse de LEDs.

Par ailleurs, on sait également que ce nouveau câble accompagnera le téléphone et sera assorti à l’outil d’éjection du tiroir SIM, qui est également conçu ensemble et dispose d’une poignée transparente. En fait, il est garanti que tous les accessoires, d’une manière ou d’une autre, de l’attendu Nothing Phone (2) seront transparents. En ce qui concerne le téléphone lui-même, il convient de mentionner qu’il sera équipé d’un processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et d’une batterie d’une capacité de 4700mAh.

En conclusion, on peut dire que si Pei s’est aventuré à montrer avant l’heure certains détails de ce nouvel appareil, c’est grâce au résultat d’une récente enquête, qui a obtenu une réponse plus qu’écrasante. Cela dit, il ne reste plus qu’à attendre le mois prochain pour connaître tous les détails de ce nouveau téléphone de Nothing.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :