Le chef de la division mobile de PlayStation quitte l’entreprise 2 ans après sa création

PlayStation Mobile perd son responsable principal en plein développement de plusieurs projets

Beaucoup d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais PlayStation dispose d’une division dédiée aux jeux mobiles, créée en 2021 et baptisée PlayStation Studios Mobile Division (si vous voulez abréger, PlayStation Mobile suffit). Bien que cette branche de Sony n’ait pas encore présenté de grandes nouveautés, il est un fait qu’elle travaille actuellement sur plusieurs projets, du moins c’est ce qu’ils affirment.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle ne concerne aucun de ces projets, malheureusement, car nous allons vous annoncer une mauvaise nouvelle qui a directement secoué cette division en particulier. Pour être exact, Nicola Sebastiani était jusqu’à présent le responsable de cette branche de l’entreprise depuis sa création il y a maintenant 2 ans, et je dis « était » car il a déjà été confirmé que l’exécutif quitte à la fois son poste et Sony. En vérité, il y a plus d’incertitudes sur cette décision que de connaissances sur ses motivations.

Nicola Sebastiani quitte son poste de chef de PlayStation Mobile et quitte l’entreprise à la recherche de nouveaux défis

Nous avons appris cette nouvelle grâce à MobileGamer.biz, qui a révélé que Sebastiani quitte PlayStation Mobile et Sony pour se lancer dans la recherche d’une nouvelle aventure, bien que celle-ci n’ait pas encore été révélée et que aucun détail n’ait été donné sur cette nouvelle. Dans le profil LinkedIn de l’ancien chef de la division mobile de PlayStation, il est indiqué qu’il quitte son poste pour « poursuivre une nouvelle opportunité encore non révélée« . Ce que le média susmentionné a révélé en revanche, c’est l’identité de ceux qui succéderont à Nicola, il y en a deux. Plus précisément, Kris Davies et Olivier Courtemanche seront les nouveaux responsables de la division mobile de PlayStation Studios.

Le départ de Sebastiani est assez surprenant, d’autant plus que récemment, il a partagé un appel indiquant qu’ils cherchaient de nouveaux employés pour les studios impliqués dans PlayStation Mobile. « L’équipe grandit, les gens sont formidables et les projets sur lesquels nous travaillons sont très excitants. Rejoignez-nous », déclarait Nicola il y a quelques mois. L’exécutif avait déjà de l’expérience dans le secteur du jeu vidéo, ayant travaillé chez Ubisoft en tant que responsable des produits numériques, ainsi que chez Apple en tant que responsable de la division jeux de l’App Store et plus tard du contenu d’Apple Arcade. Il est également mentionné qu’il est également entré dans la direction de l’éditeur de jeux vidéo Raw Fury, ce qu’il a fait lorsqu’il était chez Sony.

De plus, en ce qui concerne PlayStation Mobile, on ne peut pas en dire beaucoup plus, en dehors de ce que nous avons déjà mentionné précédemment et des intentions initiales de l’entreprise pour cette division, qui étaient de « porter les franchises les plus populaires de PlayStation sur les appareils mobiles ». La seule chose que nous pouvons rappeler est qu’ils travaillent sur plusieurs projets, et certains d’entre eux seront probablement des studios comme ForwardWorks, spécialisé dans les jeux mobiles sur le marché asiatique, ou Savage Game Studios, une acquisition récente destinée à renforcer l’engagement des Japonais sur le marché mobile.

