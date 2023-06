Le secret de l’algorithme TikTok est de 1 milliard de dollars par an dans les graphiques NVIDIA

Les responsables du réseau social ont dépensé 1 000 millions de dollars en graphismes Nvidia pour le développement de leur propre IA générative.

Qui ne connaît pas TikTok maintenant ? Le réseau social est devenu ces derniers temps l’un des plus populaires, sinon le plus populaire. Maintenant, ce que vous ne savez peut-être pas, c’est la société qui possède la plate-forme, une appelée ByteDance, une société chinoise qui semble avoir un œil sur l’avenir de la plate-forme, une qui semble passer par l’intelligence artificielle, ce qui, j’en suis sûr, ne vous surprend pas trop à ce stade.

Si aujourd’hui l’IA fait déjà partie de notre époque, l’avenir s’annonce bien plus profond en ce qui concerne le domaine précité. En fait, c’est pourquoi ByteDance a acquis de très nombreuses cartes graphiques, un élément très important dans le développement et la formation de ladite technologie. À ce sujet, ils ont rapporté de la publication chinoise Jitwei, où ils ont affirmé que les responsables de TikTok auraient dépensé 1 000 millions de dollars pour l’achat de GPU.

Les créateurs de TikTok dépensent 1 milliard de dollars en GPU pour le développement de l’IA

Plus précisément, à partir du support susmentionné, ils ont indiqué que ByteDance avait passé un bon de commande pour quelque 100 000 cartes graphiques professionnelles Nvidia, allant du modèle Nvidia A100 au H800. Maintenant, la chose curieuse à propos de tout cela n’est plus seulement l’achat lui-même, mais ce qui l’entoure et les modèles de GPU susmentionnés. Il y a plusieurs mois, le gouvernement américain a interdit à Nvidia de distribuer ses A100 en Chine. Rappelons que ces graphiques sont les plus performants de son catalogue dans le domaine de l’IA.

Comme vous vous en doutez peut-être, ce veto américain est dû au fait que le gouvernement voulait empêcher la Chine de les devancer dans la course technologique en acquérant les puces les plus modernes et les plus puissantes, qu’elles soient de Nvidia elle-même ou d’AMD. Par conséquent, avec cette interdiction, le constructeur américain a créé des versions « voilées », où l’on retrouve le A800 (basé sur l’architecture Ampère) et le Nvidia H800 (en l’occurrence, basé sur l’architecture Hooper, qui est un peu plus ancienne). . Exactement, les deux peuvent être exportés vers le pays asiatique, selon le gouvernement américain lui-même.

Il convient de mentionner qu’à l’époque, le célèbre fabricant de graphiques avait déclaré qu’avec le veto, il perdrait quelque 400 millions de dollars et empêcherait le développement de sa puce H100, ce qui a en partie poussé les États-Unis à retarder le début de l’interdiction jusqu’à Septembre. Cette décision a apparemment permis à Nvidia d’avancer certaines expéditions, ce dont les entreprises du pays chinois, comme ByteDance, ont sûrement profité pour accumuler du matériel et ainsi pouvoir l’utiliser à moyen et long terme. Sans aucun doute, cela semble être la décision la plus intelligente, car, comme l’a indiqué le cabinet de conseil McKinsey, l’IA générative peut être la plus bénéfique pour l’économie mondiale.

Pour être plus exact, le cabinet de conseil susmentionné indique que cette technologie pourrait augmenter l’économie mondiale de 4 400 billions de dollars, ce qui serait causé par les avantages qu’elle apporterait en termes d’efficacité et de productivité. Dans cet esprit, il est normal que la Chine n’ait pas voulu rater l’occasion d’apporter sa contribution, d’autant plus que le pays asiatique utilise ce type de système d’IA pour son système de vidéosurveillance depuis un certain temps. De même, nous ne pouvons ignorer que cette technologie, celle de l’IA générative, est quelque chose qui peut profiter à TikTok et indique également que les responsables recherchent leur propre ChatGPT.

Gardez à l’esprit qu’il existe déjà 3 gros chatbots chinois : Ernie (Baidu), Tongyi Qianwen (Alibaba) et SenseNova (SenseTime). Dès lors, depuis ByteDance ils travaillent déjà sur leur propre alternative pour ne pas perdre pied, celle qui a déjà un nom de code, celui de « Grace ». Il n’est donc pas surprenant que l’entreprise ait obtenu un bon nombre de graphismes professionnels de Nvidia, par exemple, pour le développement de ce nouvel outil, ce dont TikTok finira sûrement par bénéficier.

D’autre part, bien que cet investissement important, tant par les responsables de TikTok que par d’autres grandes entreprises chinoises, soit une excellente solution à court et moyen terme, nous ne pouvons pas perdre de vue que les choses se présentent très différemment à l’avenir. En d’autres termes, même si cela fonctionne pour eux avec les modèles Nvidia « moins » puissants, tout indique que les restrictions aux États-Unis vont donner du fil à retordre aux autres pays face à l’avenir qui nécessite des outils plus exigeants pour pouvoir développer et faire face aux avancées de l’IA, ce qu’ils ne pourront sûrement pas faire avec les produits d’entreprises comme Nvidia.

