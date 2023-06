Spoiler : il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Ce sont tous les appareils Xiaomi que vous pouvez contrôler à distance depuis votre mobile

Si vous avez une collection de télécommandes à la maison et que vous en avez assez d’en chercher une autre lorsque vous voulez mettre un DVD, allumer le ventilateur ou changer de chaîne sur votre nouveau téléviseur, saviez-vous que vous pouvez économiser tout ça avec l’application Mi Remote de Xiaomi ?

À l’époque d’avant les smartphones, lorsque les téléphones portables étaient encore « stupides » comme on les appelait, la simple idée de gérer la télévision via le téléphone semblait être le summum de la domotique il y a 20 ans. Mais maintenant, le nombre d’appareils que vous pouvez gérer depuis votre mobile Xiaomi, POCO ou Redmi se compte littéralement en milliers.

Xiaomi Mi Remote, la plus grande télécommande ultra compatible au monde

Si vous boguez un peu dans MIUI, vous trouverez une application appelée My Remote / Remote – dépend de la langue dans laquelle vous avez configuré le mobile. Ouvrez-le, la première chose qu’il vous demandera est si vous voulez « ajouter une télécommande ». Dites oui et vous verrez combien d’appareils différents vous pouvez gérer. Et si vous vous demandez s’ils ne sont que de la marque Xiaomi, la réponse est non.

Des téléviseurs aux lecteurs DVD, des climatiseurs, des ventilateurs ou même des caméras, Mi Remote est compatible avec la plupart des marques et fabricants du marché, et pas seulement exclusif à Xiaomi, ce qui est très appréciable. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne, puis vous verrez le nombre énorme de marques et de modèles que vous pouvez gérer avec votre Xiaomi.

Ouvrez l’application Ma télécommande sélectionnez Ajouter une télécommande Choisissez l’appareil que vous souhaitez contrôler à distance, par exemple un téléviseur Dans sa section, choisissez la marque de l’appareil Vous verrez que le bouton d’alimentation (ou peut-être le bouton de volume) apparaît. Visez le récepteur infrarouge de, dans ce cas, le téléviseur (la zone où vous pointez la télécommande de l’appareil) Maintenant, tout est essai et erreur, puisque l’application doit trouver le modèle et le signal de fréquence qui fonctionne avec ce modèle, donc vous continuez à essayer. Une fois que vous l’avez, enregistrez l’appairage et vous avez terminé. Le bouton d’une télécommande numérique apparaîtra sur l’écran de votre Xiaomi.

Les 11 types d’appareils que vous pouvez contrôler avec My Remote, le mien en fait-il partie ?

téléviseurs

Xiaomi TV / Mi Box

Décodeurs

Air conditionné

Ventilateur

Smart Box

Récepteur A/V

lecteur de DVD

Projecteur

Télévision chinoise par satellite

Caméra

Xiaomi Home, passez d’un cuiseur à riz aux ampoules du salon avec votre mobile

My Remote est une application pour gérer les appareils comme s’il s’agissait de leurs télécommandes. Mais Xiaomi et MIUI ne s’arrêtent pas là, et pour attester de l’énorme écosystème que la marque a créé, il y a l’application Xiaomi Home / Mi Home, chargée de centraliser la gestion de tous les appareils et de tout canaliser pour que vous n’ayez besoin que de votre téléphone intelligent.

Mi Home vous permet d’ajouter, de contrôler et de partager les appareils intelligents Xiaomi que vous avez à la maison.

Ouvrir Xiaomi Home / Mi Home Choisissez le pays et la région où vous vous trouvez Pour utiliser l’application, vous devez vous connecter avec votre compte Xiaomi (sans compte, l’application ne fonctionne pas) Vous serez maintenant dans le hub principal de Xiaomi Home. Regardez dans la zone inférieure et recherchez la section Smart Si vous n’avez rien ajouté, il sera vide par défaut. Voyez-vous le symbole + en haut à droite ? Appuie. Vous pouvez maintenant ajouter un appareil Xiaomi manuellement ou demander à l’application de le scanner pour vous. Pour le faire aller plus vite, activez le bluetooth avant de le donner et rapprochez le mobile de l’appareil. Si vous préférez l’ajouter manuellement, suivez les instructions de l’application. Dans certains cas, il vous demandera de scanner le code QR que l’appareil a sur une étiquette, dans un autre, ce sera via Bluetooth.

Quel type d’appareils puis-je gérer via Xiaomi Home

sécurité à domicile

Foudre

prises

capteurs

Divertissement

traitement de l’air

Routeurs et standards

Appareils de cuisine

appareils de nettoyage

animaux de compagnie et plantes

Soins personnels et vie quotidienne

appareils pour la voiture

vélos

scooter

Matériel de bureau

Autres

