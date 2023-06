C’est la meilleure application pour enregistrer les appels que vous pouvez installer sur votre mobile (bien qu’elle ne soit pas gratuite)

TrueCaller a réimplémenté l’enregistrement des appels à partir de sa populaire application anti-spam. Le seul inconvénient est qu’il ne sera disponible que pour deux des trois plans de paiement proposés par l’entreprise.

TrueCaller permet à nouveau l’enregistrement des appels.

Les plus expérimentés se souviendront peut-être de TrueCaller comme l’une des meilleures sources pour identifier les appels, à la fois sur Android et iOS. Il a également d’autres fonctionnalités intéressantes intégrées dans son code, comme la possibilité de passer des appels gratuits. Et il y a quelques années, il permettait également d’enregistrer des appels, bien que cela n’ait pas été possible depuis longtemps.

Maintenant, comme nous le dit TechCrunch, la reine des applications antispam a réintroduit l’enregistrement des appels sur iOS et Android… mais uniquement pour les utilisateurs payants de l’application. Il est vrai que Google a mis en place des mécanismes pour couper l’enregistrement des appels de manière native il y a longtemps, mais TrueCaller a trouvé un moyen d’y parvenir.

Une ligne native dédiée pour enregistrer les appels

La solution des Suédois a été de créer une ligne de gravure dédiée, afin qu’ils n’aient pas à s’appuyer sur les API Google et iOS pour le faire. En fait, sur Android, le processus est extrêmement simple et peut être lancé à partir du propre clavier de TrueCaller (rappelez-vous qu’il remplace le clavier du téléphone s’il dispose des autorisations appropriées).

Dans iOS, les choses changent, puisque ceux qui veulent enregistrer un appel devront d’abord appeler une ligne d’enregistrement, puis la fusionner avec l’appel qu’ils allaient passer. Dans les deux cas, le destinataire de l’appel entendra un bip l’avertissant qu’il est enregistré.

Et au cas où quelqu’un serait préoccupé par les implications potentielles de cette fonctionnalité TrueCaller sur la confidentialité, les données seront enregistrées sur l’appareil de l’utilisateur et non dans le cloud. Par conséquent, l’entreprise n’y aura pas accès selon ses propres déclarations.

C’est très bien, mais il y a un hic : il ne sera disponible que pour les abonnés TrueCaller Premium. Nous rappelons que les prix de ce forfait commencent à partir de 1 euro par mois, mais le forfait le plus basique ne vous permettra pas d’enregistrer les appels. C’est avec les forfaits Connect et Assistant que vous pourrez accéder à ces fonctionnalités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :