Éteignez le WiFi et connectez-le par câble : c’est le plus grand service que vous puissiez rendre à votre Xiaomi Smart TV et nous vous expliquerons les raisons pour lesquelles

Avec l’arrivée des téléviseurs intelligents il y a des années, il est devenu nécessaire de les connecter à Internet si nous voulions profiter de leur plein potentiel. Il est inutile d’avoir un téléviseur comme celui-ci et de ne pas le presser en fonction d’applications téléchargées depuis ses stores ou avec des plateformes de streaming qui nous permettent de regarder des films, des séries et autres sans connecter l’antenne.

Pour connecter ces Smart TV à Internet, nous avons toujours eu deux méthodes. L’un d’eux passe par le WiFi, attractif et « gourmand » pour ne pas avoir besoin de câble, mais avec ses inconvénients. L’autre consiste à connecter un câble Ethernet à notre téléviseur dans son port correspondant, et croyez-nous quand nous vous disons que c’est la meilleure solution pour diverses raisons que nous allons expliquer maintenant.

La connexion Internet filaire est immédiate

Et lorsque vous vous connectez via WiFi, vous devez attendre plus longtemps pour une connexion. C’est quelque chose que nous vivons tous les jours, car la connexion WiFi nécessite un certain temps pour s’établir et fonctionner, surtout si nous choisissons de connecter notre téléviseur Xiaomi au WiFi 5 GHz au lieu du WiFi 2,4 GHz. La raison en est que les réseaux WiFi doivent d’abord être scannés pour les trouver, et c’est un temps précieux perdu chaque fois que nous allumons le téléviseur.

Cependant, connecter notre Xiaomi TV à Internet via le câble produit une connexion instantanée. Il n’y a rien ici à scanner. Nous disons simplement à notre téléviseur que le câble est une priorité, et le routeur lui-même donne également la priorité aux connexions physiques par rapport au sans fil. Si votre téléviseur est connecté par câble, il aura Internet à partir du second 1 dans lequel il est allumé, et vous le remarquerez lorsque vous ouvrirez des applications.

Avec le câble, vous dites adieu à la latence presque complètement

Lors de la connexion à Internet, il y a deux aspects à considérer. L’un d’eux est la vitesse et l’autre est la latence. Bien qu’ils se ressemblent, ils ne le sont pas. La vitesse est la bande passante à laquelle vous pouvez accéder et la latence est le temps qui s’écoule entre le moment où votre téléviseur envoie une commande sur Internet jusqu’à ce que le serveur la reçoive, l’exécute et renvoie ce qu’il doit renvoyer.

Cette latence augmente lorsque nous avons le téléviseur connecté via WiFi. Ce n’est pas une fonction particulièrement pertinente si nous parlons de regarder du contenu sur Internet, car peu nous importe que le film de Netflix, SkyShowtime et compagnie prenne plus ou moins pour démarrer, mais lorsque nous jouons en ligne, cela se voit . Là la latence peut être clé et le câble la fait presque complètement disparaître.

Avec le câble vous avez beaucoup plus de débit Internet qu’avec le WiFi

Et puisque nous avons parlé de latence et de vitesse, nous allons nous concentrer sur la deuxième section. Cela dépendra beaucoup de la carte réseau installée sur notre Xiaomi TV, mais en règle générale, les connexions filaires sont plus rapides que les connexions sans fil. Le câble Ethernet bat le WiFi. D’autant que le WiFi lui-même, de par son architecture, limite ce débit.

Notre WiFi 2,4 GHz, par exemple, ne peut utiliser que 50 à 60 Mbps de notre connexion totale. Wi-Fi 5 GHz, jusqu’à 867 Mbps. Ainsi si notre fibre optique atteint 500Mbps par exemple, notre TV connectée au WiFi 2.4GHz ne pourra profiter que de 10% de celui-ci. Avec le câble, cette vitesse augmente, car il existe des cartes réseau qui atteignent jusqu’à un « téra » de vitesse. Un autre facteur à prendre en compte.

La connexion filaire est plus stable et sécurisée que la connexion WiFi

Une autre comparaison dans laquelle les connexions sans fil sont perdantes par rapport aux connexions physiques concerne la stabilité. Votre WiFi dépend de plusieurs facteurs pour fonctionner comme il se doit. Le routeur ne doit pas être à proximité de certains matériaux, il y a des appareils électroménagers qui affectent et même les appareils Bluetooth peuvent « manger » la couverture. Mais avec le câble, cela ne se produit pas. Avec un câble, la connexion est stable tant que le routeur le permet, et le permet généralement sauf en cas de panne.

Les connexions filaires sont plus rapides, plus sécurisées et réduisent considérablement la latence

La sécurité est un autre facteur à prendre en compte, bien que les réseaux WiFi actuels offrent des normes de sécurité et de cryptage assez élevées. Quoi qu’il en soit, il est impossible d’intercepter la connexion entre votre téléviseur et votre routeur si vous avez connecté les deux avec un câble Ethernet. Quelqu’un devrait être physiquement dans votre maison pour le faire, ce qui augmente considérablement le niveau de sécurité et de confidentialité de ce que vous faites sur votre téléviseur Xiaomi.

Si vous connectez votre téléviseur avec le câble, vous consommerez moins d’électricité

Un aspect qui n’est généralement pas pris en compte est la consommation électrique du téléviseur. Il est vrai que nos Smart TV consomment plus d’électricité pour allumer l’écran lui-même que dans le reste des composants, mais tous les appareils s’additionnent pour compter la consommation finale. Et si nous connectons notre Smart TV par câble, la consommation électrique du téléviseur est réduite.

Cela est dû au fait que le WiFi de notre Xiaomi Smart TV, et celui de tous les Smart TV, téléphones portables, tablettes et autres appareils du marché, recherchent constamment des réseaux actifs. Soit parce que nous en avons plusieurs configurés et qu’ils se connectent toujours au plus stable, soit parce qu’ils ont peur de perdre leur couverture ou de chercher d’autres appareils dans l’écosystème. Cela indique que la connexion WiFi travaille toujours sur plus de choses que d’apporter Internet à notre téléviseur. Avec le câble, cela ne se produit pas.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :