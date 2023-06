Une entreprise qui fabrique des contrôleurs mobiles a poursuivi Nintendo Switch pour plagiat

Les responsables de Wikipad ont poursuivi Nintendo Switch pour plagiat en 2020 et ont maintenant rouvert l’affaire.

Nintendo Switch a reçu un procès pour plagiat présumé

Depuis sa création, s’il y a quelque chose que Nintendo Switch nous a fait comprendre, c’est qu’il s’agit d’une plate-forme conçue pour le succès, ce qui est démontré par ses chiffres de vente spectaculaires, atteignant plus de 125 millions de consoles vendues depuis son arrivée, étant l’une des consoles les plus vendues de l’histoire. Son triomphe vient de plusieurs facteurs, comme sa portabilité ou ses propres jeux, évidemment. Maintenant, dans cet article, nous n’allons parler d’aucune de ces choses.

Pour être exact, il y a quelques années, Nintendo a reçu un procès pour plagiat et maintenant cette affaire a été rouverte. Plus précisément, il faut aller jusqu’en 2020, lorsque la société Gamevice, responsable des manettes et accessoires mobiles et surtout connue pour être les créateurs de l’appareil Wikipad, une tablette conçue pour les jeux, a poursuivi le grand N pour plagiat bien sûr dans la conception et le concept. depuis votre console. Le fabricant susmentionné avait indiqué à l’époque que les Joy-Con détachables étaient une idée originale que les Japonais avaient plagiée, ce qui constituerait une violation du droit d’auteur. Comme certains d’entre vous le savent, le procès a été rejeté, bien qu’il soit maintenant de retour sur la table.

Le procès des responsables de Wikipad à Nintendo Switch pour plagiat est de retour sur la table

Alors, après nous être mis en situation, il est temps de traiter de ce procès qui revient sur le devant de la scène après les arguments présentés par le juge Richard G. Seeborg, puisqu’il a affirmé qu’en 2020 les prétentions de Gamevice n’avaient pas été suffisamment étudiées. Par conséquent, Seeborg a l’intention de réanalyser l’affaire de manière plus approfondie afin d’aller au fond de cette affaire. Cependant, il semble que ceux de Kyoto ne semblent pas se soucier beaucoup de cette question, puisque les données indiquaient précédemment que ces accusations n’avaient aucun fondement.

Dans cette optique, et sauf surprise inattendue, il est plus que probable que le résultat de cette nouvelle enquête soit le même que celui de 2020. Ainsi, en plus de renommer Gamevice et Wikipad (l’appareil qui permet de jouer titres dédiés aux téléphones portables et tablettes) un peu plus sur scène, il ne semble pas que cette affaire rouverte en justice aura beaucoup de signification.

Quoi qu’il en soit, si des nouvelles importantes sont publiées sur cette affaire d’accusation de plagiat sur Nintendo Switch, nous vous apporterons sans aucun doute tout ce qui sera révélé.

