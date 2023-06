Samsung Galaxy Watch 6 et Watch6 Classic : leurs prix officiels en Europe fuitent avant leur lancement

Selon Dealabs Magazine, le prix de la Galaxy Watch6 en Europe débutera à 319,99 euros et celui de la Galaxy Watch6 Classic débutera à 419,99 euros.

Ce sera le nouveau Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic

Il reste de moins en moins de monde pour la célébration du prochain Samsung Galaxy Unpacked, un événement qui aura lieu en Corée le 27 juillet au cours duquel, outre les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, la nouvelle génération de montres intelligentes du Firme coréenne, qui se composera de deux modèles : la Samsung Galaxy Watch6 et la Galaxy Watch6 Classic.

Petit à petit, plus de détails sur les nouvelles smartwatches Samsung sont révélés et, ainsi, après avoir récemment pris connaissance de la conception de ces smartwatches qui a confirmé le retour de la lunette au modèle Classic, maintenant une nouvelle fuite vient de révéler ce qu’ils seraient les prix officiels de la Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic en Europe.

Ce seraient les prix de lancement de la Samsung Galaxy Watch6 en Europe

Dealabs Magazine a récemment publié un rapport dans lequel il révèle quelles seront les options de couleur et les prix des différentes versions de la Samsung Galaxy Watch6 et de la Galaxy Watch6 Classic.

Ainsi, selon cette fuite, la Samsung Galaxy Watch6 de 40 mm sera disponible en deux couleurs : graphite et crème et sera au prix de 319,99 euros pour la version avec Bluetooth et 369,99 euros pour la version avec LTE. De même, le modèle 46 mm arrivera en deux teintes : graphite et argent et ses prix seront les suivants :

Samsung Galaxy Watch6 46 mm Bluetooth : 349,99 euros

Samsung Galaxy Watch6 46 mm LTE : 399,99 euros

De son côté, la Samsung Galaxy Watch6 Classic sera disponible en deux coloris pour les deux tailles de bracelet : noir et argent et les prix officiels des quatre variantes de cette smartwatch sont les suivants :

Samsung Galaxy Watch6 Classique 43 mm Bluetooth : 419,99 euros

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm LTE : 469,99 euros

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Bluetooth : 449,99 euros

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm LTE : 499,99 euros

Comme vous pouvez le constater, le prix de la Galaxy Watch6 a légèrement augmenté par rapport à ses prédécesseurs, une Galaxy Watch 5 qui est arrivée sur le marché au prix de 299 euros pour la version Bluetooth et 349 euros pour la variante 4G.

En réalité, la seule inconnue qui reste à dévoiler sur la Galaxy Watch6 est de savoir si l’on verra enfin un modèle Pro, le même que l’an dernier, ou si, au contraire, elle sera remplacée par la version Classic renouvelée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :