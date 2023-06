Twitter lance une autre nouvelle fonctionnalité réservée aux abonnés payants

Twitter a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité appelée « Highlights » qui permet aux utilisateurs de présenter leurs tweets préférés sur leur profil sous un seul onglet. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les abonnés payants de Twitter Blue. Elon Musk, le propriétaire de Twitter, a retweeté lundi un message d’un utilisateur Dogedesigner, qui a annoncé que le « Highlights Tab » est fonctionnel sur la plateforme de médias sociaux.

Fonctionnalité des faits marquants de Twitter

Il n’est pas surprenant que cette fonctionnalité ne soit disponible que pour les utilisateurs payants de Twitter Blue. En plus de donner de l’authenticité aux utilisateurs, Twitter Blue apporte également plus de fonctionnalités. Ce sont des moyens d’inciter les utilisateurs à s’abonner au service. Si vous ne payez pas pour la vérification, vous paierez pour les nouvelles fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, Twitter gagnera plus d’argent et maintiendra l’entreprise en activité. La fonction Highlights est le dernier ajout au service d’abonnement Twitter Blue. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs tweets préférés dans un onglet différent, étiqueté comme « Highlights », et il sera affiché séparément sur leur profil. Si vous êtes un utilisateur payant, vous devriez pouvoir accéder à cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent mettre en évidence leurs tweets préférés en suivant ces étapes simples :

Trouvez le tweet que vous souhaitez mettre en avant sur votre profil. Recherchez les trois points situés dans le coin supérieur droit du tweet. Cliquez sur les trois points pour afficher un menu d’options. Dans le menu, sélectionnez « Ajouter/supprimer des points forts ». Le tweet sera désormais affiché dans l’onglet Highlights de votre profil Twitter

Twitter lance des tweets de 10 000 caractères pour les utilisateurs du service Blue

Les abonnés Twitter Blue bénéficient de nouvelles fonctionnalités telles que les publications de 10 000 caractères. Nous pensons que dans les mois à venir, les utilisateurs de Twitter Blue bénéficieront de davantage de fonctionnalités susceptibles d’attirer davantage d’abonnés. En février, les utilisateurs bleus de Twitter ont reçu une nouvelle fonctionnalité de tweet de 4 000 caractères. Cela permettra aux utilisateurs de faire des messages plus longs au lieu de threads de discussion. Cependant, en avril, Twitter a lancé la fonctionnalité de messages de 10 000 caractères pour les abonnés Blue uniquement.

Il semble maintenant que Twitter essaie de concurrencer les plateformes de newsletter. Twitter avait précédemment lancé une fonctionnalité appelée « Notes » qui permettait aux utilisateurs d’ajouter des notes à leurs tweets. Cette fonctionnalité était disponible pour tous les utilisateurs, y compris les abonnés non payants. La fonction Notes a permis aux utilisateurs d’ajouter du contexte à leurs tweets, par exemple pourquoi ils ont tweeté quelque chose ou ce qu’ils pensaient quand ils l’ont tweeté. Les utilisateurs peuvent également ajouter des notes aux tweets d’autres utilisateurs. La fonctionnalité Notes a été déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs en novembre 2021.

Cependant, l’utilisateur Elon Musk, ce programme a été fermé et la société a également Revue, un outil de newsletter qu’elle a acheté en 2021. Plus tôt cette semaine, Substack, une plateforme de newsletter a lancé un fil de type Twitter appelé Notes. Selon TechCrunch, Twitter est maintenant contre Substack et a bloqué les liens vers Substack. De plus, tout tweet avec des liens vers la sous-pile ne recevra pas de réponses, de retweets ou de signets.

Musk a également accusé Substack « d’essayer de télécharger une partie massive de la base de données Twitter pour démarrer leur clone Twitter ». Cette affirmation a été rejetée par le PDG de Substack, Chris Best.

Abonnement bleu Twitter

Twitter Blue est un service d’abonnement payant qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires. La société déploie des fonctionnalités supplémentaires pour les abonnés Blue, notamment l’affichage de 50 % des annonces dans leur chronologie par rapport aux utilisateurs non payants et une augmentation de la visibilité dans la recherche. Elon Musk avait depuis longtemps promis que les abonnés Twitter Blue auraient une fonctionnalité pour voir moins de tweets sponsorisés. Désormais, la société a finalement implémenté la fonctionnalité, et elle sera applicable aux chronologies « Suivant » et « Pour vous ».

Paiement de Twitter aux créateurs vérifiés

Une autre nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs de Blue obtiendront est que Twitter commencera bientôt à payer les créateurs de contenu vérifiés pour les publicités dans leurs réponses, avec le premier bloc de paiement d’environ 5 millions de dollars, a déclaré vendredi le propriétaire de l’entreprise, Elon Musk. « Remarque, le créateur doit être vérifié, et seules les annonces diffusées aux utilisateurs vérifiés comptent », a déclaré Musk, le milliardaire qui a acheté Twitter en octobre dernier, dans un tweet. Depuis que le PDG de Tesla, Musk, a acquis Twitter, la plateforme a du mal à retenir les annonceurs, qui se sont méfiés du placement de leurs publicités après que l’entreprise a licencié des milliers d’employés. Cette décision intervient alors que la nouvelle PDG de Twitter, Linda Yaccarino, une vétéran de la publicité de NBCUniversal, est sur le point de prendre la tête de la plate-forme de médias sociaux.

Pour le moment, les prix mensuels de ce service sont de 2,99 $, 4,99 $ et 9,99 $. de Twitter règles montrent que pour que les utilisateurs soient éligibles à la monétisation, ils doivent avoir 18 ans et avoir au moins 25 retweets au cours des 30 derniers jours. Pour le moment, le programme de monétisation de Twitter n’est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, mais Musk a déclaré que la société était fonctionnement d’étendre le programme à d’autres pays. La société a un programme Super Follows qui a été lancé en 2021 et cette relance de monétisation est fondamentalement la même. Il vient d’ajouter quelques fonctionnalités telles que des vidéos plus longues et le formatage du texte.

Derniers mots

La nouvelle fonctionnalité de Twitter, Highlights, est un excellent ajout au service d’abonnement Twitter Blue. Il permet aux utilisateurs de présenter leurs tweets préférés sur leur profil sous un seul onglet. Les abonnés Twitter Blue bénéficient également de fonctionnalités supplémentaires telles que l’affichage de 50% des publicités dans leur chronologie par rapport aux utilisateurs non payants et une augmentation de la visibilité dans la recherche. La société avait précédemment lancé une fonctionnalité appelée « Notes » qui permettait aux utilisateurs d’ajouter des notes à leurs tweets. Twitter commencera bientôt à payer les créateurs de contenu vérifiés pour les publicités dans leurs réponses, avec le premier bloc de paiement d’environ 5 millions de dollars.

